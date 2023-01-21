СБУ ліквідувала ще чотири канали втечі ухилянтів за кордон

Служба безпеки України відзвітувала про блокування ще чотирьох канали незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Як ідеться в повідомленні відомства, в результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій в декількох областях України затримано організаторів нелегального переміщення людей.

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"Саме вони пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави під виглядом учасників волонтерського руху або з фальшивими документами. У середньому вартість таких "послуг" становила від 2 до 6 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та віддаленості регіону", - сказано в ньому.

Зокрема, в Одеській області викрито схему втечі за кордон за підробленими документами. До її організації виявилися причетними декілька місцевих жителів та громадян Молдови. Ділки вносили до закордонних паспортів своїх клієнтів фіктивні відмітки про їхнє перебування на консульському обліку в сусідній країні.

На Хмельниччині викрито мешканця Шепетівського району, який пропонував потенційним призовникам виїхати до Європейського союзу під виглядом перевізників медичної гуманітарної допомоги. Для цього він підробляв листи про необхідність доставки іноземних медпрепаратів для українських військ.

На Миколаївщині ліквідовано канал нелегального виїзду ухилянтів за кордон через Молдову та Румунію. Для цього організатори схеми виготовляли фальшиві свідоцтва про народження дітей.

На Рівненщині ж затримано ще одного махінатора, який допомагав місцевим жителям незаконно виїхати до Євросоюзу в якості водіїв міжнародних вантажних рейсів.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

У межах кримінальних проваджень за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон) тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Миколаївської, Одеської, Рівненської та Хмельницької областей спільно з підрозділами Держприкордонслужби та Національної поліції за процесуального керівництва органів прокуратури.

Нагадаємо, що раніше у січні СБУ повідомляла про три інші викриті канали втечі з України ухилянтів, а наприкінці грудня - про ліквідацію спільно з Службою інформації та безпеки Молдови ще одного такого каналу.