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13 500 долларов за побег из Украины: правоохранители разоблачили схему незаконного пересечения границы
Житель Черновцов наладил незаконную схему переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Мужчине сообщено о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, мужчина организовал незаконную переправку двух военнообязанных в Республику Молдову. За свои "услуги" хотел 13 500 долларов.
Организатор задержан после получения оговоренных средств. Третьих лиц, которых он привлек к противоправной деятельности, следствие устанавливает.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Задержанному объявлено о подозрении по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Досудебным расследованием занимается полиция Черновицкой области по оперативному сопровождению сотрудников Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.
Отметим, что за попытку пересечения границы с поддельными документами предусмотрен штраф от 3400 до 8500 гривен или административный арест на срок до пятнадцати суток. Если есть факт уклонения от призыва по мобилизации - это статья 336 Уголовного кодекса Украины, а она предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал, что во время ближайшей Ставки верховного главнокомандующего будет обсужден вопрос разрешения на выезд мужчин-артистов за границу.