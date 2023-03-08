13 500 долларов за побег из Украины: правоохранители разоблачили схему незаконного пересечения границы

Житель Черновцов наладил незаконную схему переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Мужчине сообщено о подозрении.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, мужчина организовал незаконную переправку двух военнообязанных в Республику Молдову. За свои "услуги" хотел 13 500 долларов.

Организатор задержан после получения оговоренных средств. Третьих лиц, которых он привлек к противоправной деятельности, следствие устанавливает.

Фото: Офис Генпрокурора Украины

Фото: Офис Генпрокурора Украины

Задержанному объявлено о подозрении по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Досудебным расследованием занимается полиция Черновицкой области по оперативному сопровождению сотрудников Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Отметим, что за попытку пересечения границы с поддельными документами предусмотрен штраф от 3400 до 8500 гривен или административный арест на срок до пятнадцати суток. Если есть факт уклонения от призыва по мобилизации - это статья 336 Уголовного кодекса Украины, а она предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал, что во время ближайшей Ставки верховного главнокомандующего будет обсужден вопрос разрешения на выезд мужчин-артистов за границу.