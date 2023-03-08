Пять пунктов пропуска на границе с Венгрией временно не работают: в чем причина

С 10:00, 5 марта пять пунктов пропуска через украино-венгерскую границу временно не работают. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Приостановлено оформление и пропуск через государственную границу лиц и транспортных средств в пунктах пропуска "Тиса", "Лужанка", "Косино", "Звонковое" и "Вилок".

Работу пунктов пропуска приостановили в связи с обновлением информационной системы.

О восстановлении пропускных операций информация будет размещена на странице Facebok Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Напомним, Украина продолжает открывать новые пункты пропуска на границе, в частности, с Румынией. Еще в апреле 2022 года Кабинет министров одобрил открытие после реконструкции пунктов пропуска "Дьяковцы - Раковец" и "Красноильск - Викову де Сус", ранее работавших как местные пункты пропуска, но из-за остановленной реконструкции не действовали уже несколько лет.