П'ять пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною тимчасово не працюють: в чому причина

З 10:00, 5 березня п'ять пунктів пропуску через українсько-угорський кордон тимчасово не працюють. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Призупинено оформлення і пропуск через державний кордон осіб і транспортних засобів у пунктах пропуску "Тиса", "Лужанка", "Косино", "Дзвінкове" та "Вилок".

Роботу пунктів пропуску призупинили у зв’язку з оновленням інформаційної системи.

Про відновлення пропускних операцій інформація буде розміщена на сторінці у Facebok Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Нагадаємо, Україна продовжує відкривати нові пункти пропуку на кордоні, зокрема, з Румунією. Ще у квітні 2022 року Кабінет міністрів схвалив відкриття після реконструкції пунктів пропуску "Дяківці - Раковец" та "Красноїльськ - Вікову де Сус", які раніше працювали як місцеві пункти пропуску, але через зупинену реконструкцію не діяли вже кілька років.