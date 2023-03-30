Нардеп предлагает демобилизовывать военных во время войны

Алексей Гончаренко зарегистрировал петицию с призывом к президенту обратиться в Верховную Раду, чтобы она безотлагательно рассмотрела законопроект о демобилизации.

Об этом Гончаренко написал в своем телеграмм-канале.

"Законопроект о демобилизации военных через 18 месяцев должен быть как можно быстрее принят в парламенте!.. Когда дело касается военных, время - наш главный враг. Потому что сейчас у нас его нет", - написал он.

Нардеп отметил, что каждый солдат является самой главной ценностью, и нужно делать так, чтобы уставшие военные могли вернуться домой.

Гончаренко призвал проголосовать за эту петицию .

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в последнее время получает все больше обращений от военнослужащих-срочников по продлению сроков службы.