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Нардеп предлагает демобилизовывать военных во время войны
Алексей Гончаренко зарегистрировал петицию с призывом к президенту обратиться в Верховную Раду, чтобы она безотлагательно рассмотрела законопроект о демобилизации.
Об этом Гончаренко написал в своем телеграмм-канале.
"Законопроект о демобилизации военных через 18 месяцев должен быть как можно быстрее принят в парламенте!.. Когда дело касается военных, время - наш главный враг. Потому что сейчас у нас его нет", - написал он.
Нардеп отметил, что каждый солдат является самой главной ценностью, и нужно делать так, чтобы уставшие военные могли вернуться домой.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Гончаренко призвал проголосовать за эту петицию .
Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в последнее время получает все больше обращений от военнослужащих-срочников по продлению сроков службы.