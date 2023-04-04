В Міноборони спростували російські фейки щодо мобілізації

Щовесни та щоосені фіксуються інформаційні кампанії РФ щодо теми “повістки” та призову, Міноборони спростовує фейки.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі.

"Технологія завжди була одна. Розкрутити якусь історію, де повістку виписали інваліду, померлому або ветерану Другої світової. Герой завжди різний, йдеться про суть. Або вони поширювали якийсь дикий текст повістки чи анкети призовника", - написала вона.

Маляр зазначає, що зараз ворог ускладнив технологію і додає історії про дивовижні місця вручення повісток та "хвилі" мобілізації з метою дискредитувати і зірвати роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати).

Маніпулювати вони намагаються на двох речах: страх отримання повістки та формування суспільного осуду до роботи ТЦК СП, але росіянам вже важко на щось чи на когось вплинути.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні наразі технічно неможливо запустити розсилання повісток у військкомати через месенджери.