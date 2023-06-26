Столичный ТРЦ Ocean Plaza официально перешел в собственность Фонда госимущества

Фонд государственного имущества (ФГИ) зарегистрировал корпоративные права на государственную долю (66,65%) торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, расположенного в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба ФГИ.

Отмечается, что соответствующая запись уже внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.

Далее запланированы проведение аудита и оценка стоимости актива, после чего Фонд примет решение о корпоративных правах.

Как отметил первый заместитель председателя ФГИ Денис Шугалий, рассматриваются все возможные варианты продажи ТРЦ по рыночной стоимости. Все вырученные от продажи средства планируют направить в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

Напомним, в августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza, среди конечных бенефициарных владельцев которого были граждане РФ, передали в управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать активы российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов. В частности, речь шла об этом торгово-развлекательном центре.

Позже стало известно, что Ocean Plaza перешла в собственность государства – решение о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, вступило в силу.

А недавно Кабинет министров Украины передал уже государственную долю Ocean Plaza в управление Фонду госимущества.