Столичний ТРЦ Ocean Plaza офіційно перейшов у власність Фонду держмайна

Фонд державного майна (ФДМ) зареєстрував корпоративні права на державну частку (66,65%) торговельно-розважального центру Ocean Plaza, який розташований у Києві. Про це повідомила пресслужба ФДМ.

Зазначається, що відповідний запис вже внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб.

Далі заплановані проведення аудиту та оцінка вартості активу, після чого Фонд ухвалить рішення щодо корпоративних прав.

Як зазначив перший заступник голови ФДМ Денис Шугалій, наразі розглядаються всі можливі варіанти продажу ТРЦ за ринковою вартістю. Всі отримані від продажу кошти планують спрямувати до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Нагадаємо, в серпні 2022 року ТРЦ Ocean Plaza, серед кінцевих бенефіціарних власників якого були громадяни РФ, передали в управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати активи російських бізнесменів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Зокрема, йшлося про цей торговельно-розважальний центр.

Пізніше стало відомо, що Ocean Plaza перейшла у власність держави – рішення про конфіскацію двох третин ТРЦ, які належали російським представникам, набрало чинності.

А нещодавно Кабінет міністрів України передав уже державну частку Ocean Plaza в управління Фонду держмайна.