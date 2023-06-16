ВАКС затвердив конфіскацію основних активів Дерипаски в Україні, але двом підприємствам вдалося виграти апеляцію

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 16 червня підтвердила рішення ВАКС від 16 лютого про часткове задоволення позову Міністерства юстиції до російського бізнесмена Олега Дерипаски та "Об’єднаної компанії "РусАл" щодо конфіскації на підставі закону про санкції частини їх активів, але відмовила у конфіскації двох кар’єрів.

Як повідомляють сам ВАКС та Міністерство економіки, апеляційні скарги подавали компанії "Алюміній України" та "Гуардон Україна", Миколаївський глиноземний завод, Глухівський кар’єр кварцитів, "Запоріжалюмінторг", сервісний центр "Металург", Хустський та Жежелівський кар’єри, а також компанія Samsta Limited.

За результатами розгляду колегія суддів залишила в силі рішення ВАКС про застосування санкції та конфіскацію 100% корпоративних прав перших шести юросіб, однак відмовила у позовних вимогах Мін'юсту стосовно Хустського та Жежелівського кар’єрів (скаргу щодо них подавали самі ці підприємства разом з Samsta Limited).

Причиною названо відсутність достатніх доказів щодо можливості підсанкційною особою розпоряджатися корпоративними правами цих юросіб. При цьому вказано, що рішення щодо апеляції було постановлено з окремою думкою судді Олега Павлишина. Постанова набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, що санкції проти Дерипаски, що стали підґрунтям для стягнення активів в дохід держави, були введені в дію рішенням президента Володимира Зеленського 12 жовтня 2022 року. Їх рекомендувала подати на розгляд Ради національної безпеки та оборони міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко.

"Миколаївський глиноземний завод – одна з перлин української промисловості, Глухівський кар’єр кварцитів, "Алюміній України" та інші підприємства, що належали наближеному до Путіна російському олігарху Олегу Дерипасці переходять у державну власність. Це основні активи російського олігарха на території України, які відтепер працюватимуть на відновлення нашої держави", - прокоментувала вона.

При цьому Свириденко висловила жаль з приводу того, що нове рішення "не повною мірою відповідає тому, до якого ми прагнули і за яке боролися", але висловила впевненість у тому, що покарання наздожене "усіх, хто підтримує режим Путіна".

Зазначається, що робоча група продовжує готувати пропозицій щодо запровадження санкцій проти осіб, чиє майно може бути стягнуте на користь України, Мін'юст – ґрунтовно готує поданням до ВАКС наступних позовів про стягнення.

Вказано, що в планах, зокрема, є подача позовних заяв до підсанкційних осіб, що володіють "активами в сферах енергетики та готельного бізнесу", та щодо осіб, які "є громадянами України, однак протягом багатьох років пропагували проросійську реальність".