ВАКС конфіскував статки колаборанта, екс-мера Херсона Сальдо

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував статки Володимира Сальдо, який після повномасштабного вторгнення перейшов на бік Росії і очолював в окупаційному Херсоні адміністрацію. Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

Відповідне рішення про конфіскацію статків Володимира Сальдо Вищий антикорупційний суд ухвалив 9 травня.

"Позовну заяву Міністерства юстиції до Сальдо Володимира Васильовича, Сальдо Ірини Володимирівни, Сальдо Любові Павлівни, інших осіб та приватних компаній про застосування санкцій задовольнити частково. Застосувати до Сальдо Володимира Васильовича санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України “Про санкції”, - оголосила рішення головуюча суддя.

Зокрема ВАКС позбавив колаборанта зареєстрованого в Коростишівському районі ПАТ "Каштан", яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Також суд конфіскував 30% транспортної компанії "Дельта Сервіс".

Окрім того, Сальдо більше не володітиме в Херсоні готелем і триповерховою будівлею, будинком площею 226 квадрати, квартирами у Херсоні та Одесі, апартаментами площею понад 300 квадратів у Ялті, квартирою і двома паркомісцями у Ореанді, декількома земельними ділянками іавтомобілем Volvo XC90.

Водночас суд відмовився конфісковувати майно, яке записано на доньку колаборанта. Йдеться про зарєстроване в Херсоні ТОВ "Бебко" (мережа автосалонів, яка є дилером автівок Volvo) і зареєстроване в Херсоні ТОВ "Конка", яке займається організацією дозвілля.

Як стало відомо в квітні, Володимир Сальдо відкрив компанію в Британії, незважаючи на те, що він перебуває під санкціями.

У червні 2022 року уряд заморозив усі активи Сальдо у Великій Британії та заборонив йому в'їзд до країни. Британська влада звинувачує його у "просуванні політики та дій, які дестабілізують Україну, підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України".

Нагадаємо, розслідуванням управлінням Служби безпеки України в Херсонській області було встановлено, що до повномаштабного вторгнення РФ на територію України Сальдо, будучи депутатом Херсонської міської ради, перейшов на бік ворога. Також він організовував псевдореферендум щодо виходу Херсонської області зі складу України та приєднання її до РФ.