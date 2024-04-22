Нефть дешевеет после обмена ударами между Ираном и Израилем. Какими будут цены на АЗС

На этой неделе (22-28 апреля) рынок ожидает дальнейшего снижения цен на дизтопливо и удорожания бензина. Цены на автогаз в опте будут падать уже вторую неделю подряд, что скажется и на стелах АЗС.

На прошлой неделе (15-21 апреля) цены на нефть преимущественно падали после того, как власти Ирана заявили, что не будут наносить ответный удар на атаку Израиля. По мнению экспертов, это может послужить сигналом к тому, что обострения конфликта на Ближнем Востоке можно избежать. Вместе с этим в законопроекте о помощи от США Украине, Израиля и Тайваня, принятом палатой представителей 20 апреля, содержится норма об усилении санкций на иранскую нефть, но с отсрочкой на 180 дней. Следует отметить, что Иран является третьим по объему поставщиком нефти в ОПЕК.

По состоянию на вечер пятницы 19 апреля по сравнению с прошлым днем цена на нефть эталонной марки Brent выросла на 0,21% до 87,29 доллара за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate подорожала на 0,5% до 83,14 доллара за баррель.

На прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 2,7 млн баррелей до 470 млн баррелей, что почти в два раза превысило ожидания аналитиков. Между тем, последние отчеты показали, что восстановление китайской экономики в марте превысили ожидания. Однако спрос внутри крупнейшего потребителя нефти остается слабым .

Дизтопливо дешевеет, цены на бензин растут

По словам аналитика консалтинговой компании "НафтоРынок" Александра Сиренко, спотовая стоимость дизтоплива из портов северо-западной Европы упала на $61-64/т за неделю, до $774-791/тонна по состоянию на 18 апреля по сравнению с 11 апреля. Стоимость поставок дизтоплива из средиземноморских портов за тот же период снизилась на $70-79/т до $761-783/тонна, что является наименьшим значением с начала 2024 года.

Импорт дизтоплива в апреле демонстрирует существенный рост по сравнению с прошлым месяцем. Так, за 17 дней апреля импортные объемы ресурса по сравнению с аналогичным периодом марта увеличились на 34,5%. Рост импорта фиксируется по всем видам транспорта, однако более значительным является прирост морским путем (+54,1%), на который приходится 46,2% общих поступлений в апреле.

"Выросло количество украинских поставщиков, что усиливает конкуренцию в условиях преобладающего предложения над спросом. Системные импортеры выполняют договорные обязательства, боясь потерять свою долю рынка, ожидая, что конкуренты сойдут с дистанции. Это является стимулом для предоставления скидок, кое-где фиксируя собственные убытки. Избегая убыточной торговли, некоторые из импортеров, имея собственную сеть АЗС, забирают объемы под розничную реализацию. Самые крупные импортеры вообще рассматривают возможность покупать ресурс только за гривну". Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "НафтоРынок"

По его словам, цены на бензины в опте продолжили расти. На прошлой неделе один из крупных игроков на рынке повысил цены по западным базисам на 600 грн/т. Таким образом, по состоянию на пятницу 19 апреля по сравнению с 12 апреля, средняя стоимость А-92 в опте увеличилась на 1,24% до 48,24 грн/л, а средняя А-95 - на 1,55% до 50,44. грн/л.

На АЗС средняя стоимость бензина за прошлую неделю также росла, в то время как средняя стоимость дизтоплива снижалась. В сетях АЗС, контролируемых группой "Приват" на прошлой неделе, произошло существенное снижение цен на дизтопливо, на некоторых станциях это снижение достигало 2-3 грн/л.

Остальные операторы продолжили увеличение цен на стелах. На АЗС "Укрнафты" цена всей линейки горючего выросла на 0,49 грн/л, до 53,89 грн/л и 54,89 грн/л для бензина А-95 и ГП соответственно. Avantage7 увеличили стоимость бензина на 1,00 грн/л до 51,45 грн/л. Также на 0,50 грн/л выросла цена бензина в сетях "БРСМ-Нафта" и VST и на 1,00 грн/л в сети Motto.

По состоянию на 19 апреля средняя цена бензина А-95 на АЗС составляла 54,42 грн/л ($1231/т без налогов), а средняя цена дизтоплива – 53,95 грн/л. Сиренко считает, что на следующей неделе цена дизтоплива будет иметь потенциал для удешевления 1-2 грн/л, а стоимость бензина может остаться неизменной.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, который после продажи сети АЗС сосредоточился на оптовых продажах, говорит, что коммерческое потребление дизтоплива уже прошло пик потребления в посевную, а следующий пик ожидается ближе к августу.

"Ожидаем мы стабильного оптового рынка с ориентировкой на снижение и стабильные цены на АЗС. Повышение не будет однозначно. О снижении цен также пока рано говорить, хотя в оптовом сегменте возможно снижение до 1 грн/л, отдельными игроками, которые будут пытаться выровнять продажи. А в розничном сегменте сети активизируют свои маркетинговые программы, чтобы стимулировать проливы". Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, на следующей неделе рынок начнет готовиться на снижение потребления перед празднованием Пасхи христианами восточного обряда. Это снизит коммерческое потребление горючего на 10%. После этого бизнесмен ожидает стабильного рынка дизтоплива до первой жатвы.

Автогаз в опте дешевеет, но сети АЗС не спешат снижать цены на стелах

Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан говорит, что на следующей неделе ожидает снижения цены на сжиженный газ в опте, главным образом из-за снижения внешних котировок.

"На прошлой неделе оптовая цена снизилась на две тысячи гривен на тонне, это сопоставимо с 1 грн/л. Это отразится на розничной цене, на АЗС возможно снижение на 50 коп./л. Снижение цены в опте временное, потому что гривня ослабляется, а внешние котировки пойдут вверх". Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

По словам Сиренко, за период с 1 по 17 апреля поступления LPG в Украину составили 40 тыс. тонн, а средняя стоимость импортного пропан-бутана за 17 дней месяца по сравнению с аналогичным периодом марта снизилась на 0,9% до $706/т.

Поступления LPG в страну соответствуют уровню поставок в марте – 2,3-2,4 тыс. т в сутки в среднем с начала месяца – 40 тыс. т за период 1-17 апреля. Стоимость импортного LPG уменьшилась на 0,9% до $706/т на границе страны в среднем (38 500 грн/т с налогами) по сравнению с ценой в марте. На внутреннем рынке Украины стоимость предложений LPG в течение 13-19 апреля уменьшилась на 254 грн/тонна до 41 465 грн/тонна на условиях самовывоза. В целом за прошлую неделю средняя цена автогаза снизилась на 727 грн/тонна до 41 729 грн/тонна.

На АЗС цены на автогаз уже вторую неделю держатся на постоянном уровне. Средняя цена пропан-бутана на АЗС в Украине на 19 апреля составляла 27,82 грн/л, а соотношение средней стоимости литра сжиженного газа к А-95 составило 51,1%.

"АЗС имеют возможность снизить цены на автогаз на 3 грн., но не делают этого, поскольку восстанавливаются после убытков зимой. К тому же реализация упала, в первом квартале рынок газа потерял минимум 20%" Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "НафтоРынок"

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальное грн/л Автогаз грн/л OKKO 57,99 57,99 29,49 WOG 57,99 57,99 29,48 Socar 59,99 59,99 29,49 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нефть 52,29 51,49 25,99

Данные: приложения сетей АЗС.