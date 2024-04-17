Резервы военного времени. Как рынок топлива готовится к началу действия закона о минимальных запасах нефтепродуктов

Несмотря на очевидную необходимость имплементации евродирективы, усиливающей устойчивость рынка топлива, эксперты и бизнес скептически относятся к возможности сохранять в Украине большие объемы топлива. Обстрелы нефтебаз, которые начались в марте 2022, продолжаются до сих пор. Для бизнеса это означает постоянные риски при отсутствии гарантий от государства.

Закон о минимальных запасах нефтепродуктов был принят парламентом в ноябре 2023 года и начнет действовать 24 декабря 2024 года. Согласно новым правилам, импортерам и производителям топлива нужно будет хранить запасы нефти и нефтепродуктов в объеме 90 дней чистого среднесуточного импорта или 61 день среднесуточного внутреннего потребления.

Эта норма должна имплементировать европейскую директиву 2009/119/ЕС, повысить устойчивость и надежность украинского рынка топлива, а также позволит избежать дефицита на рынке. Учитывая войну, законодатели разрешили хранить часть топлива на территории стран ЕС. Кроме этого, объемы необходимых запасов будут сначала небольшими, а затем, в течение восьми лет постепенно расти. Так с 24 декабря 2024 года по 24 декабря 2025 года импортерам и производителям нужно будет хранить 3% от годового потребления, или 11-дневный запас, в течение второго года минимальные запасы вырастут вдвое до 22 дневного запаса. И в общем норма о необходимости хранения запасов на 61 день потребления начнет действовать только через 7 лет после того, как закон начнет действовать

Конечно, даже в условиях войны сети АЗС и оптовики хранят определенные запасы топлива, в основном это 15-дневный запас, поэтому с необходимостью хранить запас на 11 дней у крупных игроков не должно возникнуть проблем. Но необходимость хранить большие объемы топлива в условиях полномасштабной войны вызывает множество вопросов у экспертов и игроков на рынке топлива.

Россияне начали обстреливать украинские нефтебазы с первых дней полномасштабной войны. Это привело к топливному кризису и заставило рынок трансформироваться, исключив хранение и переориентировав логистику на работу с колес. Теперь обстрелы нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов продолжаются. Не исключено, что после того, как закон начнет действовать, россияне будут обстреливать топливную инфраструктуру с новой силой.

Бизнес не спешит замораживать часть оборотных средств из-за высоких рисков потерять их после очередного обстрела. А механизмы государственных гарантий отсутствуют. Так что необходимость формировать запасы вызывает скепсис даже у тех, кто поддерживал этот законопроект. В то же время, даже в мирное время формирование и обслуживание значительных запасов топлива потребует от бизнеса дополнительных средств, которые бизнес переведет на конечного потребителя. Поэтому цена на топливо почти стопроцентно вырастет вскоре после вступления закона в силу.

Кроме того, бизнес до сих пор ждет от власти дополнительных разъяснений и инструкций, поскольку не совсем понятны все процедуры, связанные с мониторингом этих запасов, отчетностью по ним, а также механизма их изъятия в случае необходимости.

Какие существуют военные риски для минимальных запасов

Директор по маркетингу сети АЗС "БРСМ Нафта" Александр Мельничук считает, что во время войны делать запасы топлива на нефтебазах опасно. Для бизнеса главным вопросом является, кто будет нести страховые риски в случае обстрела нефтебаз. С начала полномасштабной войны россияне уничтожили более 20 украинских нефтебаз, нанеся бизнесу ущерб на десятки если не сотни миллионов долларов.

"Мы как ответственный бизнес выполним условия этого закона. Завезем на нефтебазу минимальный остаток топлива. Но эту информацию нужно будет куда-то подавать, будут какие-то реестры: где у кого из импортеров сколько хранится топлива. То есть будет какая-то консолидированная информация о размещении этих запасов. А как нам всем известно, что такие данные потом могут попасть к врагу". Александр Мельничук Директор по маркетингу сети "БРСМ-Нафта"

По его словам, в Польше не будет столько свободных мощностей для хранения, чтобы удовлетворить потребность всех украинских импортеров. В то же время запасы, которые будут храниться в Украине, могут стать мишенью для новой серии массированных атак, особенно после того, как украинские военные начали обстреливать российские нефтеперерабатывающие заводы.

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна , обстрелы нефтебаз российскими военными продолжаются до сих пор, хотя после возобновления обстрелов объектов энергетики этот вопрос не имеет такой широкой огласки в СМИ. Он говорит, что сейчас даже те представители топливного рынка, которые когда-то выступали за внедрение этого закона, сейчас обеспокоены необходимостью инвестировать значительные средства в развитие инфраструктуры при условии, что эти средства могут быть потеряны после российских обстрелов. Так что военные риски хранения запасов остаются. Но закон позволяет сохранять определенную часть запасов за границей, что позволит импортерам несколько снизить риск потери топлива в результате российских атак.

"По закону ты можешь 50% запаса держать за границей, а 50% нужно держать в Украине. До начала действия этого закона будет постепенным и разбитым на 8 лет. В конце декабря нужно будет иметь 3% от необходимых запасов, или запас на 11 дней. И запасы такого объема сейчас и так есть у всех игроков рынка. Поэтому это не создаст каких-то особых проблем для рынка". Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

По его словам, закон позволяет хранить половину запаса за рубежом. Между тем, польский бизнес очень заинтересован в том, чтобы заработать на хранении топлива для украинских экспортеров. Вдобавок поляки пролоббировали возможность хранить топливо не только на своей территории, но и в сопредельных странах, например в Литве.

Проблема бюрократии

Куюн говорит, что после того, как закон начнет действовать возможные бюрократические проблемы. Даже если минимальный запас будет храниться за границей и будет обезопасен от российских атак, импортер не сможет просто забрать его при необходимости, поскольку необходимо будет пройти определенную процедуру изъятия этих запасов.

"Ты не можешь в любой момент приехать и забрать топливо. Надо будет подавать заявку, потом ее будут некоторое время рассматривать время. В любом случае это будет сопровождаться бюрократией и закупить новый товар точно будет не дольше, чем получить, тот который будет на хранении. Рассказывают историю, когда трейдер хранил запасы в Германии и попытался их забрать именно из-за бюрократии". Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

Он отмечает, что сейчас у Украины есть профицитные возможности нарастить поставки топлива. С начала полномасштабной войны трейдеры выстроили большое количество каналов по поставке топлива через западные границы. Так что даже если резервы за границей по каким-то причинам станут недоступными, у импортеров все равно возможности будут возможности нарастить поставки топлива в Украину. Теперь бизнес ждет от власти разъяснений и инструкций по новым правилам игры.

По мнению эксперта, закон должен вступить в действие, но пока в стране продолжается война необходимые запасы должны быть минимальными. Это позволит государству отработать необходимые бюрократические процедуры. К тому же, норма о необходимости хранить необходимые запасы трансформирует рынок и повысит его устойчивость.

"Запас должны хранить только производители или прямые импортеры. Сетям АЗС, которые покупают топливо внутри страны, не нужно будет хранить запасы. А большинство импортеров сейчас это люди, которые имеют один или два бензовоза и ввозят что-то в надежде заработать. При новой схеме им придется регистрировать запас. Это как входной билет на рынок, которого сейчас не имеет. К примеру, в Польше, чтобы просто зайти на рынок нужно до 10 млн долларов просто вложить в виде лицензий, сертификатов обеспечений и запасов топлива. Соответственно государство имеет влияние на трейдеров, поэтому там нет налоговых схем и контрабанды". Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

Вырастет ли цена топлива на АЗС

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что после того, как закон начнет действовать, он будет сохранять необходимый запас топлива на украинских нефтебазах, поскольку опасается недобросовестных действий со стороны коллег из других стран и возможной судебной волокиты.

Он считает, что после того, как закон о минимальных запасах начнет действовать часть рынка, решит это путем заключения сделок. Трейдеры будут оформлять кредиты на оборотные средства и будут заключать сделки по хранению топлива с операторами инфраструктуры и соглашения с банками по гарантиям страхования этого топлива.

По мнению бизнесмена после вступления закона в действие, топлива в группе может вырасти на 1 грн/л именно из-за необходимости замораживать часть оборотных средств, а также из-за необходимости обслуживать соглашения с операторами нефтебаз.

"С 1 января 2025 года топливо подорожает из-за роста стоимости акцизов, кроме этого оно вырастет еще на 1 грн/л из-за необходимости делать запасы и замораживать часть оборотных средств. Трейдеры, скорее всего, переведут эти деньги на стоимость продукта. Конечно, из-за конкуренции, позже стоимость топливо может снова снизиться". Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

Мельничук говорит, что сеть "БРСМ-Нефть" пока не планирует повышать стоимость топливо на АЗС из-за вступления в силу закона о минимальных необходимых запасах.

По словам Куюна, в первую очередь цена на АЗС не будет расти, потому что необходимые 11-дневные запасы уже сейчас хранятся на АЗС. В этих условиях крупные импортеры не будут нести большую финансовую нагрузку. Но если объемы необходимых минимальных запасов будут расти, это потребует дополнительных инвестиций, развития инфраструктуры и замораживания огромных средств в топливе. В таком случае стоимость обслуживания этих запасов ляжет на конечного потребителя и ценники на АЗС вырастут. По мнению эксперта, основные тренды здесь будут формировать крупные игроки рынка, расходы которых можно будет мониторить.