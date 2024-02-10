В Харькове дрон попал в АЗС, семеро погибших, в Одессе есть разрушения и раненые: ситуация в регионах (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 10 февраля атаковала Украину ударными дронами. В Немышлянском районе Харькова повреждена гражданская инфраструктура. Возникло несколько масштабных пожаров, известно о семи погибших, среди которых есть шестимесячный младенец. В результате попадания в припортовую инфраструктуру Одессы ранены 4 человека.

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Воздушные силы уничтожили 23 вражеских "шахеда"

10 февраля, российские оккупанты запустили для атаки по Украине 31 ударный беспилотник, сообщает пресс-служба ПС ВСУ.

Основными направлениями удара россиян стали Одесская и Харьковская области.

Защитникам удалось уничтожить 23 "шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей.

В Харьковской области 7 погибших

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, начиная с 22:46 оккупанты наносили удары по Харькову дронами-камикадзе типа «Shahed». Попадание зафиксировали в Немышлянском районе города. Поражена гражданская инфраструктура. Один из дронов попал в АЗС. Возникло несколько масштабных пожаров. 15 жилых частных домов дотла сгорели. Выгорела почти половина улицы.

Ликвидация последствий продолжается. Пока известно о гибели семи человек, среди них трое детей: 7, 4 лет и младенец около 6 месяцев.

Кроме того, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины: в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области и другие.

Оккупанты наносили авиаудары по населенным пунктам Степная Новоселовка, Котляровка, Песчаное, Березники, Нестерное.

В с. Большой Бурлук Купянского района в результате ударов беспилотников разрушено кафе. Горело помещение на первом и втором этаже.

Также повреждено здание недействующего медучреждения. Горели строения морга и хирургического отделения.

Одесская область: в результате атаки есть раненые

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, ночью российские террористы трижды атаковали Одесщину ударными беспилотниками.

Первую волну дронов русские направили по Одессе. Все 9 "шахедов" уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

"Однако, обломками одного из сбитых БпЛА повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, осколочное ранение получил один из работников предприятия. Мужчина госпитализирован", - отметил Кипер.

Вторую и третью волны атак враг направлял по припортовой инфраструктуре Подунавья. Силы ПВО уничтожили 12 дронов.

"Пострадали три человека, сотрудники припортовых предприятий. Мужчины получили многочисленные осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Все госпитализированы. Один из пострадавших в тяжелом состоянии", - сообщил Кипер.

Также враг нанес удар по гражданской инфраструктуре Измаила: изуродованы технические помещения промышленных и сервисных объектов, повреждено дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, разбиты фасады, крыши.

Также на территории Измаильского района в результате атаки, падением обломков сбитого дрона был вызван пожар частного дома и гаража.

В Херсонской области один человек погиб и пятеро ранены

Как сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 66 обстрелов, выпустив 353 снаряда, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, БПЛА и авиации.

По его словам, по Херсону оккупанты выпустили 52 снаряда.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры в Херсонском районе и гаражный кооператив.

За минувшие сутки в результате обстрелов один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

В Николаевской области в результате обстрелов повреждены линии электропередачи

В Николаевской области были обстрелены Очаковская и Черноморская общины. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, вечером 9 февраля артиллерийским обстрелам подвергся Очаков, в городе повреждено хозяйственное здание.

Кроме того, враг обстрелял из артиллерии с. Черноморка Черноморской общины. Поврежден двухэтажный жилой дом.

Как сообщил Ким, в результате вечерних обстрелов общин повреждены линии электропередачи. Ряд населенных пунктов были обесточены, проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

Армия РФ обстреляла 19 населенных пунктов Запорожской области

Российская армия за прошедшие сутки обстреляла 19 населенных пунктов Запорожской области, всего зафиксировано 87 ударов, сообщает Запорожская ОВА.

В частности, из РСЗО обстреляны Темировка, Роботино и Степногорск, 2 авиаснаряда были выпущены по Роботиному. Также зафиксировано 24 атаки БпЛА - по Гуляйполю, Новоандреевке, Малой Токмачке, Волшебному, Красному, Малиновке, Левадному, Пятихаткам и Лобковому.

По территории Новодаровки, Роботино, Новоданиловки, Полтавки, Волшебного, Левадного, Степногорска, Степного, Каменского и других прифронтовых городов и сел пришлось 58 артиллерийских ударов.

За сутки поступило 3 сообщения о разрушении жилых домов. Прошло без пострадавших.