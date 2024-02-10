У Харкові дрон влучив в АЗС, семеро загиблих, в Одесі є руйнування і поранені: ситуація у регіонах (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ у ніч на 10 лютого атакувала Україну ударними дронами. У Немишлянському районі Харкова вражена цивільна інфраструктура. Виникло декілька масштабних пожеж, відомо про 7 загиблих, серед яких є шестимісячне немовля. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру Одеси поранено 4 людини.

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Повітряні сили знищили 23 ворожі "шахеди"

10 лютого, російські окупанти запустили для атаки по Україні 31 ударний безпілотник, повідомляє пресслужба ПС ЗСУ.

Основними напрямками удару росіян стали Одещина та Харківщина.

Захисникам вдалося знищити 23 "шахеди" у межах Одеської та Харківської областей.

На Харківщині 7 загиблих

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, починаючи з 22:46 окупанти завдавали ударів по Харкову дронами-камікадзе типу «Shahed». Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Уражена цивільна інфраструктура. Один з дронів влучив в АЗС. Виникло кілька масштабних пожеж. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли. Вигоріла майже половина вулиці.

Ліквідація наслідків триває. Наразі відомо про загибель семи людей, серед них троє дітей: 7, 4 років та немовля близько 6 місяців.

Крім того, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини: зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області та ін.

Окупанти завдавали авіаударів по населеним пунктам Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане, Березники, Нестерне.

У с. Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок ударів безпілотників зруйноване кафе. Горіло приміщення на першому та другому поверсі.

Також пошкоджена будівля недіючого медзакладу. Горіли будівлі моргу та хірургічного відділення.

Одещина: внаслідок атаки є поранені

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, вночі російські терористи тричі атакували Одещину ударними безпілотниками.

Першу хвилю дронів росіяни спрямували по Одесі. Всі 9 «шахедів» знищили підрозділи протиповітряної оборони.

"Однак, уламками одного зі збитих БпЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, осколкове поранення отримав один з працівників підприємства. Чоловіка госпіталізовано", - зазначив Кіпер.

Другу і третю хвилі атак ворог спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав’я. Сили ППО знищили 12 дронів.

"Постраждали троє людей, співробітники припортових підприємств. Чоловіки отримали чисельні осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Всі госпіталізовані. Один із постраждалих у важкому стані", - повідомив Кіпер

Також ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїла: понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибити вікна, побито фасади, дахи.

Також на території Ізмаїльського району внаслідок атаки, падінням уламків збитого дрона спричинено пожежу приватного будинку і гаража.

На Херсонщині одна людина загинула і п'ятеро поранені

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 66 обстрілів, випустивши 353 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БпЛА та авіації.

За його словами, по Херсону окупанти випустили 52 снаряди.

Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі та гаражний кооператив у Херсоні.

За минулу добу внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще п'ятеро зазнали поранень.

На Миколаївщині внаслідок обстрілів пошкоджені лінії електропередачі

У Миколаївській області минулої обстрілів зазнали Очаківська та Чорноморська громади. Про це у Телеграмі повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, ввечері 9 лютого артилерійських обстрілів зазнав Очаків, у місті пошкоджено господарську будівлю.

Крім того, ворог обстріляв з артилерії с. Чорноморка Чорноморської громади. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок.

Як повідомив Кім, унаслідок вечірніх обстрілів громад пошкоджено лінії електропередачі. Низку населених пунктів було знеструмлено, проводяться роботи з відновлення електропостачання.

Армія РФ за добу обстріляла 19 населених пунктів Запорізької області

Російська армія впродовж минулої доби обстріляла 19 населених пунктів Запорізької області, загалом зафіксовано 87 ударів, повідомляє Запорізька ОВА.

Зокрема, обстрілів з РСЗВ зазнали Темирівка, Роботине й Степногірськ, 2 авіаснаряди були випущені по Роботиному. Також зафіксовано 24 атаки БпЛА - по Гуляйполю, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Левадному, П'ятихатках та Лобковому.

По території Новодарівки, Роботиного, Новоданилівки, Полтавки, Чарівного, Левадного, Степногірська, Степового, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл припало 58 артилерійських ударів.

За добу надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків. Минулося без постраждалих.