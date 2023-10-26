План выполнен только на 30%. ЕС опаздывает с поставкой боеприпасов Украине, – Bloomberg

Европейский Союз рискует не достичь своей цели по предоставлению Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, инициатива, которую лидеры ЕС одобрили в марте текущего года, достигла лишь около 30% от цели. Несколько государств-членов блока частно обратились во внешнеполитический отдел Евросоюза с просьбой о продлении сроков.

Около дюжины стран, включая страны Балтии, Германия, Нидерланды и Польша, собираются или уже поставили около 300-400 тыс. боеприпасов преимущественно по инициативе ЕС. Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия, не являющаяся членом ЕС, разместили заказ на 52 млн евро, а производство начнется в следующем году.

Однако один из собеседников издания сказал, что с момента запуска инициативы цена на боеприпасы выросла, а это значит, что текущий бюджет может быть недостаточно большим для достижения поставленных целей.

Снаряды для Украины: важность инициативы ЕС

После того, как страны ЕС пришли к консенсусу по ускоренной поставке и закупке артснарядов для Украины, возник спор относительно того, откуда эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать вне блока. Однако против такой идеи выступила Франция.

Теперь Bloomberg указывает, что поскольку контрнаступление украинских военных достигает ограниченного прогресса, а союзники готовятся к длительной войне, поставки боеприпасов имеют решающее значение для того, чтобы помочь Украине не отставать от производства снарядов в России.

По некоторым оценкам, в следующем году российские заводы поставят 2 млн патронов, в то время как Москва также получила поставки из Северной Кореи и продолжает искать снаряды советских времен.

В ЕС надеялись, что их общая поддержка по объему сравнится с Россией, и что Киев будет иметь преимущество благодаря лучшим стандартам западных снарядов и оружия.