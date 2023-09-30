Чехия предоставит Украине лицензию на производство винтовок Bren или боеприпасов

Заместитель министра обороны Чехии Даниэль Блажковец, принявший участие в первом в истории Украины "Международном форуме оборонной промышленности", сообщил, что Чехия передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок или малокалиберных боеприпасов.

Об этом сообщает Министерство обороны Чехии.

Согласно сообщению, на полях форума Блажковец обсудил с украинской стороной текущие совместные проекты на разных стадиях разработки, а также возможность начала сотрудничества над новыми проектами. Среди основных проектов, – передача производства автомата Bren 2 от компании Česká zbrojovka или линии производства малокалиберных боеприпасов от компании Sellier&Bellot.

Среди других совместных проектов в МО страны назвали производство патронов для крупнокалиберных боеприпасов из твердого полимера, что является инновационным решением в период дефицита сырья.

Также обсуждалось сотрудничество в производстве бронетехники, боевых машин пехоты или поставке Украине специальных шасси Tatra. Кроме того, в Чехии назвали "очень перспективным" сотрудничество в сфере беспилотных автомобилей и связанных с ними технологий.

"Наша поддержка изменилась от уровня военной помощи и поставки конечной продукции к долгосрочной интенсивной оборонно-промышленной кооперации, в которую вовлечены не только наши армии, но и предприятия ОПК, как государственные, так и частные. Однако мы хотим развить это сотрудничество еще дальше", – подчеркнул заместитель министра обороны Даниэль Блажковец.

Он добавил, что совместные проекты и стандартизация, а также обеспечение совместимости с НАТО, чрезвычайно важны для дальнейшей интеграции Украины в западные оборонные и военные структуры.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий и учреждении специального Оборонного фонда.

Во время первого Форума оборонных индустрий представители украинской оборонно-промышленной сферы продемонстрировали иностранным партнерам высокий уровень производства, что привело к заключению более 20 совместных соглашений разного уровня.