Форум оборонных индустрий: Украина заключила более 20 совместных соглашений

Во время первого Форума оборонных индустрий представители украинской оборонно-промышленной сферы продемонстрировали иностранным партнерам высокий уровень производства, что привело к заключению более 20 совместных соглашений разного уровня.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление Александра Камышина, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Он отметил, что этот Форум дал возможность украинским компаниям познакомиться с иностранными коллегами и создавать совместные проекты. Для иностранных компаний это мероприятие было важно для понимания, что в Украине существуют высокопроизводительные производства, которые могут совместно с ними производить вооружение на уровне НАТО.

Министр поблагодарил всех стран и бизнесов, которые оказали поддержку Украине с начала войны. Он также выразил благодарность за готовность содействовать развитию внутреннего производства, независимо от того, это собственные украинские или иностранные частные или государственные компании. Главная задача – развитие производства в Украине.

Камышин отметил, что на втором году войны в Украине возникла неотложная потребность в различных видах вооружения и военной техники, от артиллерийских снарядов до дронов. Украина активно расширяет производственные возможности ежемесячно, однако нужно еще время, чтобы стать полностью самодостаточными и обеспечить потребности своих вооруженных сил.

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий и создании специального Оборонного фонда. По его информации, в Форуме приняли участие 252 оборонных компании из более чем 30 стран мира.