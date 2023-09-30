Форум оборонних індустрій: Україна уклала понад 20 спільних угод

Під час першого Форуму оборонних індустрій представники української оборонно-промислової сфери продемонстрували іноземним партнерам високий рівень виробництва, і це призвело до укладення понад 20 спільних угод різного рівня.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяву Олександра Камишіна, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Він зазначив, що цей Форум дав можливість українським компаніям познайомитися з іноземними колегами та створювати спільні проєкти. Для іноземних компаній цей захід був важливим для розуміння, що в Україні існують високопродуктивні виробництва, які можуть спільно з ними виробляти озброєння на рівні НАТО.

Міністр подякував усім країнам та бізнесам, які надали підтримку Україні з початку війни. Він також висловив подяку за готовність сприяти розвитку внутрішнього виробництва, незалежно від того, чи це власні українські, чи іноземні приватні або державні компанії. Головне завдання - розвиток виробництва в Україні.

Камишін зауважив, що на другому році війни в Україні виникла нагальна потреба в різних видих озброєння і військової техніки, від артилерійських снарядів до дронів. Україна активно розширює виробничі можливості щомісяця, однак потрібно ще часу, щоб стати повністю самодостатніми і забезпечити потреби своїх Збройних Сил.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і заснування спеціального Оборонного фонду. За його інформацією, у Форумі взяли участь 252 оборонні компанії з більш ніж 30 країн світу.