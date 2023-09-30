Baykar инвестирует $100 млн в завод по производству БПЛА в Украине

Турецкая фирма Baykar намерена вложить 100 миллионов долларов в новый завод на территории Украины. Одной из этих инвестиций является строительство начатого завода по производству беспилотников. Планируется завершить его строительство в течение полутора лет.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Благодарю Халюка за встречу и локализацию производства в Украине. Инвестиция в 100 млн долларов в завод БПЛА - мощный сигнал для всего мира" - написал он.

По словам Федорова, встреча с CEO компании Baykar, Халюком Байрактаром, оказалась насыщенной. На ней обсудили вопросы, касающиеся усиления воздушной обороны и расширения партнерства.

Главным объектом обсуждения стали новые разработки компании, направленные на повышение эффективности защиты украинского неба, которые в ближайшее время будут внедрены силами обороны.

По словам Байрактара, нынешняя война стала высокотехнологичной войной беспилотников, и Украина имеет в ней незначительное преимущество, в частности, благодаря использованию различных типов летательных аппаратов. Особенно важно при таких условиях обратная связь и именно поэтому "байрактары", применяемые в Украине, были оборудованы рядом уникальных систем.

Также во время встречи было отмечено, что в Турции функционирует значительное количество технопарков и выдающихся оборонно-технологических компаний, поэтому страны договорились обмениваться опытом и выводить технологическое партнерство на новый уровень.

Напомним, Министерство обороны Украины и турецкая компания Baykar Makina (производитель беспилотников Bayraktar) заключили договор о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию БПЛА.