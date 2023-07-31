Беспилотники Bayraktar будут не только производить, но и ремонтировать в Украине

Министерство обороны Украины и турецкая компания Baykar Makina (производитель беспилотников Bayraktar) заключили договор о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается, что это сделано для развития Рамочного соглашения между правительствами Украины и Турции касательно сотрудничества в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях (документ вступил в силу в январе).

Создание сервисного центра должно стать весомым вкладом в усиление оборонных возможностей и приближение победы Украины.

По словам госсекретаря Министерства обороны Константина Ващенко, политика ведомства направлена на усиление собственных возможностей по ремонту военной техники.

"Это касается не только беспилотников. Это касается и тяжелой бронетехники, других средств ведения боя", – добавил он.

"Байрактор" в Украине: хронология договоренностей

Украина и Турция договорились сотрудничать в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях в начале февраля 2022 года, до начала полномасштабной войны. Соглашением предполагалось строительство завода Bayraktar в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников тогда отмечал, что с точки зрения технологического наполнения это будут украинско-турецкие "Байрактары", которые будут применяться в Вооруженных силах и Украины, и Турции, и тех стран, которые будут желать их приобрести.

После начала полномасштабной российской агрессии переговоры в публичной плоскости были приостановлены. Однако в июне 2022 года Резников указывал, что коммуникация по реализации проекта продолжается.

Через год, в июне 2023-го, получила лицензию на импорт-экспорт продукции военного назначения для производства в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и Akinci. Предприятия, где будут производить аппараты, должны построить до 2025 года включительно.

Как недавно рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, строительство завода по производству Bayraktar началось.

Издание Defense Express указывало, что в Украине будут собирать ударные дроны Bayraktar TB2 и Akıncı, реактивный сверхзвуковой БПЛА Kızılelma, а также другую технику.