Безпілотники Bayraktar не лише вироблятимуть, а й ремонтуватимуть в Україні

Міністерство оборони України й турецька компанія Baykar Makina (виробник безпілотників Bayraktar) уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту й обслуговування БПЛА. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що це зроблено у розвиток Рамкової угоди між урядами України та Туреччини щодо співпраці у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях (документ набрав чинності в січні).

Створення сервісного центру має стати вагомим внеском у посилення оборонних спроможностей і наближення перемоги України.

За словами держсекретаря Міністерства оборони Костянтина Ващенка, політика відомства спрямована на посилення власних спроможностей із ремонту військової техніки.

"Це стосується не тільки безпілотників. Це стосується і важкої бронетехніки, інших засобів ведення бою", – додав він.

"Байрактар" в Україні: хронологія домовленостей

Україна й Туреччина домовилися співпрацювати у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях на початку лютого 2022 року, до початку повномасштабної війни. Угодою передбачалося будівництво заводу Bayraktar в Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков тоді зазначав, що з погляду технологічного наповнення це будуть українсько-турецькі "Байрактари", які застосовуватимуться Збройних силах і України, і Туреччини, і тих країн, які матимуть бажання їх придбати.

Після початку повномасштабної російської агресії перемовини в публічній площині були призупинені. Однак у червні 2022 року Резніков вказував, що комунікація щодо реалізації проєкту триває.

Через рік, у червні поточного року, Baykar отримала ліцензію на імпорт-експорт продукції військового призначення для виробництва в Україні безпілотників Bayraktar TB2 й Akinci. Підприємства, де виготовлятимуть апарати, мають збудувати до 2025 року включно.

Як нещодавно розповів міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, будівництво заводу з виробництва Bayraktar розпочалося.

Видання Defense Express вказувало, що в Україні збиратимуть ударні дрони Bayraktar TB2 й Akıncı, реактивний надзвуковий БПЛА Kızılelma, а також іншу техніку.