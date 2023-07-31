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Безпілотники Bayraktar не лише вироблятимуть, а й ремонтуватимуть в Україні
Міністерство оборони України й турецька компанія Baykar Makina (виробник безпілотників Bayraktar) уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту й обслуговування БПЛА. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.
Зазначається, що це зроблено у розвиток Рамкової угоди між урядами України та Туреччини щодо співпраці у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях (документ набрав чинності в січні).
Створення сервісного центру має стати вагомим внеском у посилення оборонних спроможностей і наближення перемоги України.
За словами держсекретаря Міністерства оборони Костянтина Ващенка, політика відомства спрямована на посилення власних спроможностей із ремонту військової техніки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Це стосується не тільки безпілотників. Це стосується і важкої бронетехніки, інших засобів ведення бою", – додав він.
"Байрактар" в Україні: хронологія домовленостей
Україна й Туреччина домовилися співпрацювати у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях на початку лютого 2022 року, до початку повномасштабної війни. Угодою передбачалося будівництво заводу Bayraktar в Україні.
Міністр оборони України Олексій Резніков тоді зазначав, що з погляду технологічного наповнення це будуть українсько-турецькі "Байрактари", які застосовуватимуться Збройних силах і України, і Туреччини, і тих країн, які матимуть бажання їх придбати.
Після початку повномасштабної російської агресії перемовини в публічній площині були призупинені. Однак у червні 2022 року Резніков вказував, що комунікація щодо реалізації проєкту триває.
Через рік, у червні поточного року, Baykar отримала ліцензію на імпорт-експорт продукції військового призначення для виробництва в Україні безпілотників Bayraktar TB2 й Akinci. Підприємства, де виготовлятимуть апарати, мають збудувати до 2025 року включно.
Як нещодавно розповів міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, будівництво заводу з виробництва Bayraktar розпочалося.
Видання Defense Express вказувало, що в Україні збиратимуть ударні дрони Bayraktar TB2 й Akıncı, реактивний надзвуковий БПЛА Kızılelma, а також іншу техніку.