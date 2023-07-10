Виробництво Bayraktar в Україні: Камишін заявив про початок будівництва заводу

В Україні почали будувати завод із виробництва безпілотників Bayraktar. Про це 10 липня заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Завод почав будуватися на ділі, а не тільки у меморандумі [...] Це той самий великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, потім були зупинки, скандали. Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків", – висловився міністр, зазначивши, що виготовлення дронів буде відбуватися на те

Кілька днів тому Україна й Туреччина підписали меморандум про співпрацю у сфері стратегічних галузей промисловості та технологій, зокрема у виробництві різних типів безпілотників.

Як тепер зазначив Камишін, у документі йдеться й про інші виробництва, про які зараз не можна говорити.

Завод "Байрактар": хронологія домовленостей

Україна й Туреччина домовилися співпрацювати у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях на початку лютого 2022 року, до початку повномасштабної війни. Угодою передбачалося будівництво заводу Bayraktar в Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков тоді зазначав, що з погляду технологічного наповнення це будуть українсько-турецькі "Байрактари", які застосовуватимуться Збройних силах і України, і Туреччини, і тих країн, які матимуть бажання їх придбати.

Після початку повномасштабної російської агресії перемовини в публічній площині були призупинені. Однак у червні 2022 року Резніков вказував, що комунікація щодо реалізації проєкту триває.

На початку поточного року, як писало Forbes, українське бізнес-середовище сколихнулося через слова гендиректора компанії Baykar Defence Халука Байрактара: він заявив, що на приєднання їхнього майбутнього заводу з виробництва безпілотників до електроенергії необхідно 10 млн доларів.

Своєю чергою джерело видання у Міністерстві енергетики розповіло, що спочатку Baykar планувала побудувати тільки завод в Київській області, а пізніше вирішила будувати на тому ж майданчику великий технопарк. Він буде розташований на віддаленій відстані від ключових підстанцій і ліній електропередачі.

"Щоб підʼєднати майбутнє виробництво, Baykar потрібно збудувати підстанцію на 110 кВ, модернізувати існуючу підстанцію та провести 10–12 км ліній електропередачі", – говорив співрозмовник журналістів.

Вартість у 10 млн доларів називала приватна підрядна організація, але це число все ж не захмарне. В уряді попередньо оцінювали, що такі роботи, враховуючи їхній обсяг і складність, коштуватимуть близько 8 млн доларів.

Попри ці дані, в червні Baykar отримала ліцензію на імпорт-експорт продукції військового призначення для виробництва в Україні безпілотників Bayraktar TB2 й Akinci. Підприємства, де виготовлятимуть апарати, мають збудувати до 2025 року включно.

Видання Defense Express вказувало, що в Україні збиратимуть ударні дрони Bayraktar TB2 й Akıncı, реактивний надзвуковий БПЛА Kızılelma, а також іншу техніку.