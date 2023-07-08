Українські та турецькі компанії співпрацюватимуть у виробництві безпілотників

Україна та Туреччина підписали меморандум про співпрацю у сфері стратегічних галузей промисловості та технологій, зокрема, у виробництві різних типів БпЛА.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей України.

Відповідний документ підписали у межах робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Турецької Республіки.

Меморандум передбачає співпрацю у стратегічних галузях промисловості та технологій між компаніями двох держав, а також підтримку впровадження наявних і започаткування нових проектів у цих сферах.

За словами міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександа Камишіна, одним з ключових напрямків співпраці є розвиток потужностей і можливостей виробництва різних типів БпЛА.

Також документом передбачені напрямки співпраці у дослідженні й розробці в галузі автономних систем, космосу та в інших технологічних секторах стратегічних галузей промисловості двох країн.

Зазначимо, Україна та Туреччина підписали рамкову міжурядову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, що передбачає розширення виробництва в Україні ударних безпілотників Bayraktar TB2, ще в лютому, до початку повномасштабної війни.

Після початку вторгнення РФ 24 лютого офіційні особи та представники Baykar призупинили перемовини у публічній площині. Згодом переговори відновилися, а Baykar Makina розказала як виглядатиме завод з виробництва безпілотників Bayraktar, котрий компанія планує побудувати в Україні.