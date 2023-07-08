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Украинские и турецкие компании будут сотрудничать в производстве беспилотников
Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере стратегических отраслей промышленности и технологий, в частности, в производстве разных типов БПЛА.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей Украины.
Соответствующий документ был подписан в рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турецкую Республику.
Меморандум предусматривает сотрудничество в стратегических отраслях промышленности и технологий между компаниями двух государств, а также поддержку внедрения существующих и создание новых проектов в этих сферах.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, одним из ключевых направлений сотрудничества является развитие мощностей и возможностей производства различных типов БПЛА.
Также документом предусмотрены направления сотрудничества в исследовании и разработке в области автономных систем, космоса и других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран.
Украина и Турция подписали рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, предусматривающее расширение производства в Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2, еще в феврале, до начала полномасштабной войны.
После начала вторжения РФ 24 февраля официальные лица и представители Baykar приостановили переговоры по публичной плоскости. Впоследствии переговоры возобновились, а Baykar Makina рассказала, как будет выглядеть завод по производству беспилотников Bayraktar, который компания планирует построить в Украине.