Эрдоган хочет продлить "зерновое соглашение" на 2 года

Турция ведет работу по продлению "зернового соглашения" и прилагает все усилия, чтобы увеличить срок его действия на два года.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы продолжаем работу по зерновому коридору. Мы работаем над его продлением после 18 июля. Мы хотим продления по крайней мере на 3 месяца. Мы ждем этого, и будем прилагать усилия, чтобы увеличить срок действия соглашения на 2 года", - отметил Эрдоган.

По его словам, вопрос "зернового соглашения" сегодня обсуждался с президентом Украины. Также Эрдоган хочет обсудить данную тему с лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.

"Я желаю продолжения зерновой инициативы. Я уверен, что все заинтересованные стороны понимают глобальную ответственность этой инициативы", – добавил он.

В свою очередь Зеленский настаивает на обеспечении устойчивой и безопасной работы "зернового коридора" в Черном море, которая бы не зависела от настроения и прихотей руководителя России.

"Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор". Это очень важно. И очень важно, чтобы мы начали так поступать с партнерами, чтобы жизнь "зернового коридора", а значит, и жизнь других людей на других континентах, включая Африку, Азию, не зависели от настроения, с которым проснулся президент РФ. Мы все независимые государства, у нас сегодня этот коридор, он существует - не свободный, а именно такой - структурированный и сложный из-за того, что Россия блокирует Черное море", - сказал президент Украины.

Он добавил, что Россия максимально блокирует движение судов с продовольствием по коридорам в Черном море.

"Россия ведет себя так, будто ей принадлежит Черное море, будто она здесь хозяин. Народы нашего региона нуждаются в больших усилиях для ограничения агрессивных амбиций России и гарантирования стабильности в регионе Черного моря", - подчеркнул Зеленский.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем его несколько раз продолжали. В настоящее время срок его действия истекает 18 июля.

Работа зернового коридора в последние месяцы практически заблокирована российской стороной. Еще перед крайним продлением сделки, которое было совершено в мае, РФ угрожала выходом из договоренностей и требовала выполнения ряда своих условий. Речь шла, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания.

Кроме того, РФ хотела возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Однако недавно в России еще раз заявили о планах остановить работу коридора после 18 июля.

В свою очередь, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказывал о наличии альтернативного плана продолжения экспорта агропродукции, если Россия выйдет из договоренностей. Речь шла о том, чтобы расширить пропускную способность Дунайского региона и увеличить возможности по перевалке за рубежом. Кроме того, продолжается ввод в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией.