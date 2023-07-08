Ердоган хоче продовжити "зернову угоду" на 2 роки

Туреччина веде роботу з продовження "зернової угоди" та докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії на два роки.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми продовжуємо роботу по зерновому коридору. Ми працюємо над його продовженням після 18 липня. Ми хочемо продовження принаймні на 3 місяці. Ми чекаємо на це, і будемо докладати зусиль, щоб збільшити термін дії угоди на 2 роки", - зазначив Ердоган.

За його словами, питання "зернової угоди" сьогодні обговорювалося з президентом України. Також Ердоган хоче обговорити цю тему з лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним.

"Я бажаю продовження зернової ініціативи. Я впевнений, що всі зацікавлені сторони розуміють глобальну відповідальність цієї ініціативи", - додав він.

Своєю чергою Зеленський наполягає на забезпеченні сталої й безпечної роботи "зернового коридору" в Чорному морі, яка б не залежала від настрою та забаганок очільника Росії.

"Увесь світ зацікавлений, щоб працював "зерновий коридор". Це дуже важливо. І дуже важливо, щоб ми почали так діяти з партнерами, щоб життя "зернового коридора", а отже, і життя інших людей на інших континентах, включаючи Африку, Азію, не залежали від настрою, з яким прокинувся президент РФ. Ми всі незалежні держави, у нас є на сьогодні цей коридор, він існує - не вільний, а саме такий - структурований і складний через те, що Росія блокує Чорне море", - сказав президент України.

Він додав, що Росія максимально блокує рух суден з продовольством коридорами у Чорному морі.

"Росія поводиться так, ніби їй належить Чорне море, ніби вона тут господар. Народи нашого регіону потребують більших зусиль заради обмеження агресивних амбіцій Росії та гарантування стабільності в регіоні Чорного моря", - підкреслив Зеленський.

Що відомо про "зернову угоду"

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували. Наразі термін її дії закінчується 18 липня.

Робота зернового коридору останніми місяцями практично заблокована російською стороною. Ще перед крайнім продовженням угоди, яке було здійснено в травні, РФ погорожувала виходом із домовленостей і вимагала виконання низки своїх умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, РФ хотіла відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

Однак нещодавно в Росії вкотре заявили про плани зупинити роботу коридору після завершення цього терміну.

Своєю чергою заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький розповідав про наявність альтернативного плану продовження експорту агропродукції, якщо Росія вийде з домовленостей. Ішлося про те, щоб розширити пропускну спроможність Дунайського регіону і збільшити можливості з перевалки там. Крім того, триває введення в експлуатацію додаткових пунктів переходу й сухих портів на західному кордоні з Польщею і Румунією.