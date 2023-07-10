Производство Bayraktar в Украине: Камышин заявил о начале строительства завода

В Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar. Об этом 10 июля заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в эфире общенационального телемарафона.

"Завод начал строиться на деле, а не только в меморандуме [...] Это тот самый крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом были остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", – высказался министр, отметив, что изготовление дронов будет происходить на то.

Несколько дней назад Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере стратегических отраслей промышленности и технологий, в частности, в производстве различных типов беспилотников.

Как теперь отметил Камышин, в документе говорится и о других производствах, о которых сейчас нельзя говорить.

Завод "Байрактар": хронология договоренностей

Украина и Турция договорились сотрудничать в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях в начале февраля 2022 года до начала полномасштабной войны. Соглашением предполагалось строительство завода Bayraktar в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников тогда отмечал, что с точки зрения технологического наполнения это будут украинско-турецкие "Байрактары", которые будут применяться в Вооруженных силах и Украины, и Турции, и тех стран, которые будут желать их приобрести.

После начала полномасштабной российской агрессии переговоры в публичной плоскости были приостановлены. Однако в июне 2022 года Резников указывал, что коммуникация по реализации проекта продолжается.

В начале текущего года, как писало Forbes, украинская бизнес-среда всколыхнулась из-за слов гендиректора компании Baykar Defence Халука Байрактара: он заявил, что на присоединение их будущего завода по производству беспилотников к электроэнергии необходимо 10 млн долларов.

В свою очередь источник издания в Министерстве энергетики рассказал, что сначала Baykar планировала построить только завод в Киевской области, а позже решила строить на той же площадке большой технопарк. Он будет расположен на расстоянии от ключевых подстанций и линий электропередачи.

"Чтобы присоединить будущее производство, Baykar нужно построить подстанцию на 110 кВ, модернизировать существующую подстанцию и провести 10-12 км линий электропередачи", – говорил собеседник журналистов.

Стоимость в 10 млн долларов называла частная подрядная организация, но это число все же не заоблачное. В правительстве предварительно оценивали, что такие работы, учитывая их объем и сложность, будут стоить около 8 млн долларов.

Несмотря на данные, в июне Baykar получила лицензию на импорт-экспорт продукции военного назначения для производства в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и Akinci. Предприятия, где будут производить аппараты, должны построить до 2025 года включительно.

Издание Defense Express указывало, что в Украине будут собирать ударные дроны Bayraktar TB2 и Akıncı, реактивный сверхзвуковой БПЛА Kızılelma, а также другую технику.