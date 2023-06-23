Производитель "Байракторов" получил лицензии на производство беспилотников в Украине

Турецкая компания Baykar получила лицензию на импорт-экспорт продукции военного назначения для производства в Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2 и Akinci. Необходимые документы компания получила и от турецкой стороны.

Об этом сообщило местное издание Akit.

"Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Baykar TB2 и Akıncı в Украине. Общий объем инвестиций, запланированных на строительство объектов (заводов - Delo.ua), составляет 95,5 млн долларов" , - рассказал гендиректор компании Халук Байрактар.

Он также рассказал, что Baykar зарегистрировала ООО "Авиа Венчурс" в Киеве в 2019 году. А лицензию на импорт-экспорт продукции военного назначения компания получила еще в начале 2022 года.

"Это одна из первых и пока единственных компаний в Украине, которая имеет иностранного учредителя и лицензию на оборонные системы", - утверждает Байрактар.

Он также раскрыл детали по срокам ввода заводов в эксплуатацию. Так, предприятия, где будут производить беспилотники Bayraktar TB2 и Akinci, должны построить к 2025 году включительно.

Украина и Турция подписали рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, предусматривающее расширение производства в Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2 еще в феврале 2022 года, до начала полномасштабной войны.

После начала вторжения РФ 24 февраля официальные лица и представители Baykar приостановили переговоры в публичной плоскости. Впоследствии переговоры возобновились, а Baykar Makina рассказала, как будет выглядеть завод по производству беспилотников Bayraktar, который компания планирует построить в Украине.