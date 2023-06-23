Виробник "Байрактарів" отримав ліцензії для виробництва безпілотників в Україні

Турецька компанія Baykar отримала ліцензію на імпорт-експорт продукції військового призначення для виробництва в Україні ударних безпілотників Bayraktar TB2 та Akinci. Необхідні документи компанія отримала і від турецької сторони.

Про це повідомило місцеве видання Akit.

"Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Baykar TB2 і Akıncı в Україні. Загальний обсяг інвестицій, запланованих на будівництво об’єктів (заводів — Delo.ua), становить 95,5 млн доларів", – розповів гендиректор компанії Халюк Байрактар.

Він також зауважив, що Baykar зареєструвала ТОВ "Авіа Венчурс" в Києві в 2019 році. Ліцензію на імпорт-експорт продукції військового призначення компанія отримала ще на початку 2022 року.

"Це одна з перших і поки що єдиних компаній в Україні, яка має іноземного засновника та ліцензію на оборонні системи", — стверджує Байрактар.

Він також розкрив деталі щодо термінів введення заводів в експлуатацію. Так, підприємства, де будуть виготовляти безпілотники Bayraktar TB2 та Akinci, мають збудувати до 2025 року включно.

Україна та Туреччина підписали рамкову міжурядову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, що передбачає розширення виробництва в Україні ударних безпілотників Bayraktar TB2, ще в лютому, до початку повномасштабної війни.

Після початку вторгнення РФ 24 лютого офіційні особи та представники Baykar призупинили перемовини у публічній площині. Згодом переговори відновилися, а Baykar Makina розказала як виглядатиме завод з виробництва безпілотників Bayraktar, котрий компанія планує побудувати в Україні.