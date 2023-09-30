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Бізнес
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Baykar інвестує $100 млн у завод з виробництва БПЛА в Україні

Baykar інвестує $100 млн у завод з виробництва БПЛА в Україні
Михайло Федоров і Халюк Байрактар. Фото: Тelegram Федорова

Турецька фірма Baykar має намір вкласти 100 мільйонів доларів у новий завод на території України. Однією з цих інвестицій є будівництво заводу з виробництва безпілотників, яке вже розпочато. Планується завершити його будівництво протягом близько півтора року.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дякую Халюку за зустріч та локалізацію виробництва в Україні. Інвестиція в 100 млн доларів у завод БПЛА — потужний сигнал для всього світу" – написав він.

За словами Федорова, зустріч з CEO компанії Baykar, Халюком Байрактаром, виявилася насиченою. На ній обговорили питання, що стосуються посилення повітряної оборони та розширення партнерства.

Головним об'єктом обговорення стали нові розробки компанії, спрямовані на підвищення ефективності захисту українського неба, які найближчим часом будуть впроваджені Силами оборони.

За словами Байрактара, нинішня війна стала високотехнологічною війною безпілотників, і Україна має в ній незначну перевагу, зокрема завдяки використанню різних типів літальних апаратів. Особливо важливим за таких умов є зворотний зв'язок і саме тому "байрак тари", які застосовуються в Україні, були обладнані низкою унікальних систем.

Також, підчас зустрічі було зазначено, що в Туреччині функціонує значна кількість технопарків та видатних оборонно-технологічних компаній, тому країни домовилися обмінюватися досвідом і виводити технологічне партнерство на новий рівень.

Нагадаємо, Міністерство оборони України й турецька компанія Baykar Makina (виробник безпілотників Bayraktar) уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту й обслуговування БПЛА. 

Автор:
Тетяна Гойденко