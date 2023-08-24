Подарунок до Дня Незалежності: ГУР безкоштовно отримало ще один Bayraktar

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності України безкоштовно передала українським розвідникам безпілотник Bayraktar TB2. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

"Найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність", – зазначили в розвідці.

Безкоштовні "Байрактари" для України

Турецька Baykar Makina уже не вперше передає безпілотники для українців безкоштовно.

Зокрема, влітку 2022 року фірма анонсувала безкоштовну передачу Bayraktar TB2 Литві після того, як громадяни цієї країни зібрали кошти на безпілотник, щоб у подальшому подарувати його Україні.

Крім того, компанія пообіцяла відправити в Україну три безпілотники, кошти на які задонатили українці в Фонд Сергія Притули (пізніше Притула заявив, що на ці гроші було придбано супутник). У вересні гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар повідомляв, що ці апарати вже доставлено в Україну.

Також фірма відмовилася від оплати ще одного Bayraktar, гроші на який зібрали поляки.

А в січні 2023-го Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що отримало два безпілотники від Baykar Makina.