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Подарок ко Дню Независимости: ГУР бесплатно получило еще один Bayraktar
Компания Baykar Makina ко Дню Независимости Украины бесплатно передала украинским разведчикам беспилотник Bayraktar TB2. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Лучший подарок к празднику – новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать нашу свободу и Независимость", – отметили в разведке.
Бесплатные "Байракторы" для Украины
Турецкая Baykar Makina уже не впервый передает беспилотники для украинцев бесплатно.
В частности, летом 2022 года фирма анонсировала бесплатную передачу Bayraktar TB2 Литве после того, как граждане этой страны собрали средства на беспилотник, чтобы в дальнейшем подарить его Украине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, компания пообещала отправить в Украину три беспилотника, средства на которые задонатили украинцы в Фонд Сергея Притулы (позднее Притула заявил, что на эти деньги был приобретен спутник). В сентябре гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар сообщал, что эти аппараты уже доставлены в Украину.
Также фирма отказалась от оплаты еще одного Bayraktar, деньги на который собрали поляки.
А в январе 2023-го Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что получило два беспилотника от Baykar Makina.