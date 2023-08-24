Подарок ко Дню Независимости: ГУР бесплатно получило еще один Bayraktar

Компания Baykar Makina ко Дню Независимости Украины бесплатно передала украинским разведчикам беспилотник Bayraktar TB2. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Лучший подарок к празднику – новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать нашу свободу и Независимость", – отметили в разведке.

Бесплатные "Байракторы" для Украины

Турецкая Baykar Makina уже не впервый передает беспилотники для украинцев бесплатно.

В частности, летом 2022 года фирма анонсировала бесплатную передачу Bayraktar TB2 Литве после того, как граждане этой страны собрали средства на беспилотник, чтобы в дальнейшем подарить его Украине.

Кроме того, компания пообещала отправить в Украину три беспилотника, средства на которые задонатили украинцы в Фонд Сергея Притулы (позднее Притула заявил, что на эти деньги был приобретен спутник). В сентябре гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар сообщал, что эти аппараты уже доставлены в Украину.

Также фирма отказалась от оплаты еще одного Bayraktar, деньги на который собрали поляки.

А в январе 2023-го Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что получило два беспилотника от Baykar Makina.