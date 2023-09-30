Чехія надасть Україні ліцензію на виробництво гвинтівок Bren або боєприпасів

Заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковец, який взяв участь у першому в історії України "Міжнародному форумі оборонної промисловості", повідомив що Чехія передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок або малокаліберних боєприпасів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Чехії.

Згідно з повідомленням, на полях форуму Блажковець обговорив з українською стороною поточні спільні проекти на різних стадіях розробки, а також можливості початку співпраці над новими проектами. Серед основних проектів, – передача виробництва автомата Bren 2 від компанії Česká zbrojovka або лінії виробництва малокаліберних боєприпасів від компанії Sellier&Bellot.

Серед інших спільних проектів у МО країни назвали виробництво патронів для великокаліберних боєприпасів із твердого полімеру, що є інноваційним рішенням у часи дефіциту сировини.

Також обговорювалася співпраця у виробництві бронетехніки, бойових машин піхоти або постачання Україні спеціальних шасі Tatra. Окрім цього, в Чехії назвали "дуже перспективним" співробітництво у сфері безпілотних автомобілів і пов’язаних з ними технологій.

"Наша підтримка змінилася від рівня військової допомоги та постачання кінцевої продукції до довгострокової інтенсивної оборонно-промислової кооперації, до якої залучені не лише наші армії, а й підприємства ОПК, як державні, так і приватні. Проте ми хочемо розвинути цю співпрацю ще далі", – наголосив заступник міністра оборони Даніель Блажковец.

Він додав, що спільні проекти та стандартизація, а також забезпечення сумісності з НАТО, є надзвичайно важливими для подальшої інтеграції України в західні оборонні та військові структури.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і заснування спеціального Оборонного фонду.

Під час першого Форуму оборонних індустрій представники української оборонно-промислової сфери продемонстрували іноземним партнерам високий рівень виробництва, і це призвело до укладення понад 20 спільних угод різного рівня.