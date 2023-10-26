План виконано лише на 30%. ЄС запізнюється з постачанням боєприпасів Україні, – Bloomberg

Європейський Союз ризикує не досягнути своєї мети щодо надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців. Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише агентство, ініціатива, яку лідери ЄС схвалили в березні поточного року, наразі досягла лише близько 30% від мети. Кілька держав-членів блоку приватно звернулися до зовнішньополітичного відділу Євросоюзу з проханням продовжити терміни.

Близько дюжини країн, у тому числі країни Балтії, Німеччина, Нідерланди та Польща, збираються або вже поставили близько 300-400 тис. боєприпасів переважно через ініціативу ЄС. Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія, яка не є членом ЄС, розмістили замовлення на 52 млн євро, а виробництво розпочнеться наступного року.

Однак один зі співрозмовників видання сказав, що з моменту запуску ініціативи ціна на боєприпаси зросла, а це означає, що поточний бюджет може бути недостатньо великим для досягнення поставлених цілей.

Снаряди для України: важливість ініціативи ЄС

Після того, як країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупівлі артснарядів для України виникла суперечка щодо того, звідки ці боєприпаси брати. Премʼєр-міністр Польщі розповідав, що в Європі немає необхідної кількості снарядів, тому їх треба закуповувати за межами блоку. Однак проти такої ідеї виступила Франція.

Тепер Bloomberg вказує, що оскільки контрнаступ українських військових досягає обмеженого прогресу, а союзники готуються до тривалої війни, поставки боєприпасів із мають вирішальне значення для того, щоб допомогти Україні не відставати від виробництва снарядів у Росії.

За деякими оцінками, наступного року російські заводи поставлять 2 млн патронів, тим часом як Москва також отримала поставки з Північної Кореї та продовжує шукати снаряди радянських часів.

У ЄС сподівалися, що їхня спільна підтримка за обсягом зрівняється з Росією, і що Київ матиме перевагу завдяки кращим завдяки кращим стандартам західних снарядів і зброї.