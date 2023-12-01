Украина не достигла желаемых результатов в ходе контрнаступления: война с Россией вступила в новую фазу, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что война с Россией вступила в новую фазу. Украина не достигла желаемых результатов в ходе летнего контрнаступления, но ВСУ не отступают, а продолжают сопротивляться российским оккупантам.

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Об этом Зеленский заявил в интервью АР.

"Довольный, что мы не отступаем в бою со второй армией мира"

"У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом – это новая фаза войны", - сказал президент.

По его словам, зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных сил.

Однако, несмотря на неудачи, Зеленский подчеркнул, что Украина не сдастся.

"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я не доволен. Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но я тоже не могу слишком жаловаться", - подчеркнул президент.

По поводу слухов, что его начинают склонять к переговорам с РФ, Зеленский ответил: "Я пока этого не чувствую. Некоторые голоса всегда слышны".

Украина не достигла желаемых результатов в ходе летнего контрнаступления

"Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт", - сказал Зеленский.

Он добавил, что численность личного состава ВСУ не позволяет провести скорейшее наступление.

"Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны отказаться, что мы должны капитулировать. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам", – заявил Зеленский.

Президент уверен, что война Израиля и ХАМАС уже сократила поставки помощи Украине.

"Только слепой этого не видит. Мы не должны позволить людям забыть о войне здесь", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, в приоритете Украины сейчас производство собственного оружия, но на это нужны западные кредиты и контракты.

"Это выход. Дайте нам эти возможности, и мы будем строить. Какие бы усилия и время это ни потребовало, мы сделаем это, и сделаем это очень быстро", — подчеркнул президент.

Он считает, что "ничто не пугает Россию больше, чем самодостаточная в военном отношении Украина".

Выборы во время войны

По словам Зеленского, война сделала невозможным проведение президентских выборов в Украине.

Президент отметил, что готов провести выборы, но большинство украинцев этого не хотят, считая их "опасными и бессмысленными".

Зеленский говорит, что у него "нет слов, чтобы описать, насколько сложна эта работа, но он также не может представить себе, что покинет эту должность".

"Честно говоря, вы не можете этого сделать. Это было бы очень несправедливо, неправильно и безусловно демотивировало", – заявил президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет думать о продолжительной войне, однако именно к ней сейчас готовится. Глава государства считает, что сейчас "плохой момент" для дипломатии.

Президент возразил, что США и Европейский Союз начали непублично обсуждать с Украиной вопросы возможных переговоров с Россией и заявил, что давления на него нет.