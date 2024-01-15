У Зеленского заявили, что Украина не согласится на "замораживание" конфликта

Украинские власти не согласятся на замораживание конфликта и будут держать курс на дальнейшее освобождение оккупированных территорий Украины.

Об этом заявил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак во время встречи по Украинской формуле мира в Давосе.

"Президент и его команда никогда не согласятся и не примут никакого замораживания конфликта. Это неприемлемо украинским обществом. Украине не нужны замороженные конфликты. Украине нужен справедливый мир. И Украина хочет предотвратить любые потенциальные агрессии в будущем и использует эту возможность", - отметил он. Ермак.

Он подчеркнул, что за два года жестокой войны Украина и украинцы доказали свою способность победить в борьбе против агрессии России.

"Я считаю, Украина показывает, что мы можем выиграть. Конечно, с помощью и поддержкой друзей, и я надеюсь, что это продолжится", - подчеркнул Ермак.

Он уверен, что Украина получит финансовую поддержку от США и Европейского Союза.

"Мы надеемся и верим, что голосование по новому бюджету США с поддержкой для Украины состоится в ближайшее время. Я также очень положительно рассматриваю возможность принятия 50 миллиардов евро нашими европейскими друзьями", – отметил руководитель ОП.

Он отметил, что у всех участников переговоров есть общее видение общих принципов украинской формулы мира, которые касаются независимости, территориальной целостности Украины и устава ООН.

"Важно, что все присоединяющиеся страны действительно и откровенно хотят принять участие и помочь положить конец этой войне и установить мир. Но есть разные мнения и идеи, как это можно сделать. У разных стран – разный опыт... И это хорошо, потому что универсальная формула и план – это сочетание разных позиций и усилий, но, опять же, основываясь на главных принципах, на которых опирается международное право и устав ООН», – добавил Ермак.

Переговоры с РФ невозможны до полной деоккупации территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что война с Россией вступила в новую фазу. Украина не достигла желаемых результатов в ходе летнего контрнаступления, но ВСУ не отступают, а продолжают сопротивляться российским оккупантам.

Украинская власть, включая Зеленского, многократно заявляла об отказе от каких-либо переговоров с Россией до полной деоккупации территории Украины. 23 августа Верховная Рада приняла заявление о недопустимости прекращения войны, развязанной Россией против Украины, путем любых территориальных уступок государству-агрессору.

При этом еще 30 сентября 2022 года, когда Путин подписал указы о признании Россией "независимости" оккупированных самой Россией территорий Запорожской и Херсонской областей, Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал невозможность проведения переговоров с Путиным. Соответствующий указ, вводивший это решение в действие, тогда же подписал Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет думать о длительной войне, однако именно к ней сейчас готовится. Глава государства считает, что сейчас "плохой момент" для дипломатии.

Ранее издание Reuters писало, что российский диктатор Владимир Путин не согласится на мирные переговоры с Украиной до итогов выборов президента США в ноябре 2024 года.