"Плохой момент для дипломатии". Зеленский заявил, что готовится к продолжительной войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет думать о продолжительной войне, однако к ней сейчас готовится.

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Об этом Зеленский сказал в интервью The Economist.

Издание отмечает, что, не сумев быстро подавить Украину, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин хочет истощить страну и истощить решительность западных партнеров продолжать финансировать и поставлять ей оружие. Из-за трудностей на поле боя, на Западе усиливаются идеи по поводу переговоров.

Но Зеленский считает, что сейчас "плохой момент" для дипломатии.

"Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к длительной войне, и эмоционально я готов", - отметил Зеленский.

Президент считает, что Россия не выдержит продолжительную войну экономически.

"Путин не понимает, что в долгой войне он проигрывает. Потому что неважно, что его поддерживают 60% или 70% россиян. Нет, проиграет его экономика", – считает Зеленский.

Также он заявил, что Украина усилит удары внутри РФ, и тогда "россияне начнут задавать неудобные вопросы о неспособности армии защитить их".

Президент добавил, что, несмотря на медленный прогресс в контрнаступлении, Запад должен сохранить свою поддержку Украины.

Западные партнеры обещают, что будут стоять с Украиной "столько, сколько потребуется", но Зеленский заметил смену настроений среди некоторых из них:

"У меня есть эта интуиция, я вижу их глаза, когда они говорят "мы всегда будем с тобой". Но я вижу, что они не с нами", – заявил президент.

Заметим, что после своего визита в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что с двух сторон войны в Украине неготовность к содержательным переговорам демонстрирует именно Россия, однако если это изменится, США сразу же поддержат их проведение из-за готовности Украины.

Напомним, что украинские власти, включая Зеленского, многократно заявляла об отказе от каких-либо переговоров с Россией до полной деоккупации территории Украины. 23 августа Верховная Рада приняла заявление о недопустимости прекращения войны, развязанной Россией против Украины, путем любых территориальных уступок государству-агрессору.

При этом еще 30 сентября 2022 года, когда Путин подписал указы о признании Россией "независимости" оккупированных самой Россией территорий Запорожской и Херсонской областей, Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал невозможность проведения переговоров с Путиным. Соответствующий указ, вводивший это решение в действие, тогда же подписал Зеленский.