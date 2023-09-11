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"Плохой момент для дипломатии". Зеленский заявил, что готовится к продолжительной войне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет думать о продолжительной войне, однако к ней сейчас готовится.
Об этом Зеленский сказал в интервью The Economist.
Издание отмечает, что, не сумев быстро подавить Украину, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин хочет истощить страну и истощить решительность западных партнеров продолжать финансировать и поставлять ей оружие. Из-за трудностей на поле боя, на Западе усиливаются идеи по поводу переговоров.
Но Зеленский считает, что сейчас "плохой момент" для дипломатии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к длительной войне, и эмоционально я готов", - отметил Зеленский.
Президент считает, что Россия не выдержит продолжительную войну экономически.
"Путин не понимает, что в долгой войне он проигрывает. Потому что неважно, что его поддерживают 60% или 70% россиян. Нет, проиграет его экономика", – считает Зеленский.
Также он заявил, что Украина усилит удары внутри РФ, и тогда "россияне начнут задавать неудобные вопросы о неспособности армии защитить их".
Президент добавил, что, несмотря на медленный прогресс в контрнаступлении, Запад должен сохранить свою поддержку Украины.
Западные партнеры обещают, что будут стоять с Украиной "столько, сколько потребуется", но Зеленский заметил смену настроений среди некоторых из них:
"У меня есть эта интуиция, я вижу их глаза, когда они говорят "мы всегда будем с тобой". Но я вижу, что они не с нами", – заявил президент.
Заметим, что после своего визита в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что с двух сторон войны в Украине неготовность к содержательным переговорам демонстрирует именно Россия, однако если это изменится, США сразу же поддержат их проведение из-за готовности Украины.
Напомним, что украинские власти, включая Зеленского, многократно заявляла об отказе от каких-либо переговоров с Россией до полной деоккупации территории Украины. 23 августа Верховная Рада приняла заявление о недопустимости прекращения войны, развязанной Россией против Украины, путем любых территориальных уступок государству-агрессору.
При этом еще 30 сентября 2022 года, когда Путин подписал указы о признании Россией "независимости" оккупированных самой Россией территорий Запорожской и Херсонской областей, Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал невозможность проведения переговоров с Путиным. Соответствующий указ, вводивший это решение в действие, тогда же подписал Зеленский.