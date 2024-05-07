СБУ затримало двох полковників УДО, які готували замах на Зеленського

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України зірвали плани ФСБ із ліквідації Президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Там зазначають, що реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила СБУ за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які "зливали" секретну інформацію РФ.

Слідство виявило, що ворог активно розробляв плани із ліквідації Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом його вбити.

Фото: Служба безпеки України Фото: Служба безпеки України Фото: Служба безпеки України Фото: Служба безпеки України Фото: Служба безпеки України Фото: Служба безпеки України Фото: Служба безпеки України Фото: Служба безпеки України Фото: Служба безпеки України Фото: Служба безпеки України Фото: Служба безпеки України Фото: Служба безпеки України

"Окрім Володимира Зеленського ворог планував ліквідувати Голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Наприклад, ліквідацію очільника ГУР Кирила Буданова збирались провести перед Великоднем", - йдеться в повідомленні СБУ.

Яким був план ворога

Як зазначають в СБУ, план ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона.

"Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із "куратором" з ФСБ", - розповіли в СБУ.

Фото: Офіс Генпрокурора Фото: Офіс Генпрокурора Фото: Офіс Генпрокурора Фото: Офіс Генпрокурора Фото: Офіс Генпрокурора Фото: Офіс Генпрокурора Фото: Офіс Генпрокурора

Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх.

"Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком Путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати – ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки", - зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

ФСБ РФ вкотре підтвердила статус терористичної організації, адже саме співробітники 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби курували організацію теракту.

За інформацією СБУ, це:

Максим Мішустін;

Дмитро Перлін;

Олексій Корнєв.

У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності.

Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту).

Підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.