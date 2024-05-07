СБУ задержало двух полковников УГО, которые готовили покушение на Зеленского

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины сорвали планы ФСБ по ликвидации Президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там отмечают, что реализовать планы должна была агентурная сеть, заблаговременно разоблаченная СБУ при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили два полковника УГО, которые "сливали" секретную информацию РФ.

Следствие установило, что враг активно разрабатывал планы по ликвидации Владимира Зеленского. Одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране Президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить.

Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины Фото: Служба безопасности Украины

"Кроме Владимира Зеленского враг планировал ликвидировать Главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников. Например, ликвидацию главы ГУР Кирилла Буданова собирались провести перед Пасхой", - говорится в сообщении СБУ.

Каков был план врага

Как отмечают в СБУ, план врага был следующим: первоначально завербованный агент должен был наблюдать за перемещением охраняемого лица и передавать врагу информацию. По координатам здания, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном оставшихся на месте поражения людей. После этого россияне планировали поразить еще одну ракету, в том числе для уничтожения следов применения дрона.

"Вооружение для агента обеспечил полковник УГО, лично привезший в Киев FPV-дроны, заряды в РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90. СБУ зафиксировала как поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговоры потенциального исполнителя теракта с "куратором" из ФСБ", - рассказали в СБУ.

Фото: Офис Генпрокурора Фото: Офис Генпрокурора Фото: Офис Генпрокурора Фото: Офис Генпрокурора Фото: Офис Генпрокурора Фото: Офис Генпрокурора Фото: Офис Генпрокурора

Служба безопасности Украины поэтапно задокументировала преступные действия фигурантов и задержала их.

"О нашей спецоперации знали ограниченный круг лиц, а ее ход я контролировал лично. Теракт, который должен был стать подарком Путину к инаугурации, на самом деле стал провалом российской спецслужбы. Но мы не должны забывать – враг сильный и опытный, его нельзя недооценивать. Мы и дальше будем работать на опережение, чтобы каждый предатель получил заслуженные судебные приговоры", - отметил глава СБУ Василий Малюк.

ФСБ РФ еще раз подтвердила статус террористической организации, ведь именно сотрудники 9 управления департамента оперативной информации 5 службы курировали организацию теракта.

По информации СБУ, это:

Максим Мишустин;

Дмитрий Перлин;

Алексей Корнев.

У злоумышленников проведены обыски, в ходе которых выявлены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности.

В настоящее время им объявлено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту).

Подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.