Швейцарія підтвердила наміри прийняти Глобальний саміт миру і оголосила про пакет допомоги для України

Президентка Швейцарії Віола Амгерд після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 15 січня підтвердила, що саміт щодо Формули миру може відбутися у Швейцарії. Крім того, вона оголосила про новий пакет допомоги для України у розмірі 1,5 млрд франків.

Про це вона сказала на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським, передає "Європейська правда".

"Пан Зеленський спитав мене, чи була б готова Швейцарія організувати зустріч на найвищому рівні. Я підтвердила: Швейцарія була б готова організувати конференцію. Ми домовились, що ми поглиблено будемо займатись цим питанням, щоб процес миру був успішний", - сказала Амгерд.

За її словами, питання впровадження мирних ініціатив Києва було одним із головних під час її зустрічі з українським президентом.

Президентка Швейцарії зазначила, що представники обох країн негайно почнуть підготовку до мирної конференції, і "з нашого боку ми вже призначили людину, яка буде цим опікуватись".

"Швейцарія завжди буде виступати на підтримку тривалого миру. І ми раді, що Швейцарія може зробити в це внесок", – додала вона.

Крім того, було оголошено про надання Україні 1,5 млрд франків (близько €1,6 млрд) допомоги в період з 2025 до 2028 року.

"Швейцарія робить великий фокус на відновленні... Політичним компасом відновлення служать принципи, закладені на конференції в Лугано. На підтримку України Швейцарія запланувала на період із 2025-го до 2028 року 1,5 млрд франків у межах стратегії з міжнародної співпраці", - заявила Амгерд.

Нагадаємо, 14 січня у швейцарському Давосі відбулася четверта зустріч радників глав держав для обговорення української Формули миру. Під час зустрічі було визначено, що безпека України є невід'ємною складовою світової та регіональної безпеки, а війна проти України становить один із ключових факторів дестабілізації у світі.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, під час консультацій у Давосі обговорили ще п'ять пунктів Формули: щодо виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічної безпеки, запобігання ескалації та повторенню війни, а також питання підтвердження закінчення війни.

Ця зустріч для обговорення української Формули миру є продовженням тих, які відбулися в Копенгагені 24 червня 2023 року, Джидді 5 серпня 2023 року та на Мальті 28 жовтня 2023 року. Їх метою є напрацювання єдиного та спільного підходу у тому, як завершити війну проти України справедливим та стійким миром, а також – як подолати глобальні наслідки війни.

Що передбачає Формула миру Зеленського

У листопаді 2022 року Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить наступні пункти:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

відшкодування збитків;

негайний захист природи;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

Президент наголосив на тому, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.