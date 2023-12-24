Швейцария присоединяется к 12-му пакету санкций ЕС против России

Федеральный департамент по экономике, образованию и исследованиям Швейцарии (EAER) присоединился к санкционным спискам, принятым ЕС в ответ на военную агрессию России против Украины и расширил свои санкции против России.

Об этом говорится в сообщении швейцарского правительства.

Согласно сообщению, среди лиц, недавно попавших под санкции, военнослужащие белорусских вооруженных сил, руководители компаний, поддерживающих военный и промышленный потенциал России, а также члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Также новые санкции относятся преимущественно к российским компаниям, работающим в оборонном секторе.

"EAER приветствует решение ЕС добавить Швейцарию в список стран-партнеров по импорту чугуна и стали. Разнообразные ограничения Швейцарии на импорт чугуна и стали эквивалентны ограничениям ЕС.

Это решение ЕС стало еще одним подтверждением его тесного партнерства со Швейцарией в области санкций", - говорится в сообщении.

12-й пакет санкций ЕС, который был принят 18 декабря, также предусматривает различные другие меры, включая поэтапный запрет на импорт алмазов из России. Импорт алмазов российского происхождения в Швейцарию во всяком случае резко сократился после начала военной агрессии России против Украины.

Отмечается, что в настоящее время прямого импорта природных или синтетических алмазов из России в Швейцарию нет.

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