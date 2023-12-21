Швейцария выделяет более 12 млн евро для помощи украинцам зимой

Федеральное правительство Швейцарии этой зимой поддерживает пострадавших в результате войны украинцев и дополнительно выделяет помощь в размере 11,8 миллиона швейцарских франков (12,5 миллиона долларов). Вместе с предыдущими пакетами, сумма зимней помощи составляет около 26 миллионов швейцарских франков (почти 28 млн долларов).

Об этом сообщается на сайте правительства Швейцарии.

Данные средства будут направлены нескольким неправительственным организациям, оказывающим жизненно важную помощь украинцами в зимний период.

Расширение многостороннего взаимодействия Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) усиливает свою поддержку программы гуманитарной помощи Украине Гуманитарного фонда ООН (UHF) путем вливания 1,8 миллионов швейцарских франков, увеличивая свой общий вклад до 5,8 миллионов швейцарских франков.

Эти средства направляются на отопление, зимнюю одежду, поддержку аренды жилья (в том числе увеличение расходов на отопление и энергию) и утепление жилья. SDC также поддерживает зимнюю программу помощи Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), выделив 3 миллиона швейцарских франков.

Эта помощь направлена, в частности, на внутренне перемещенных лиц и проживающих в районах, пострадавших от войны, предоставляя денежную помощь и необходимые вещи для дома, такие как спальные мешки, одеяла и кухонные принадлежности. SEC выделяет 10 миллионов швейцарских франков в Фонд поддержки энергетики Европейского энергетического сообщества для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Организация объединенных наций обратилась к партнерам в связи с корректировкой плана реагирования на гуманитарные вызовы и просит выделить для Украины помощь в размере 435 миллионов долларов для прохождения зимнего периода.

Ранее управление Верховного комиссара Организации объединенных наций по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщало, что выделит 123 миллиона долларов для помощи в зимний период внутренне перемещенными лицами и другим людям, пострадавшим от войны.

Кроме ООН, агентство США по международному развитию (USAID) также дополнительно направит 25 миллионов долларов на подготовку потерпевших от войны украинцев к зиме.