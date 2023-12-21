Швейцарія виділяє понад 12 млн євро для допомоги українцям взимку

Федеральний уряд Швейцарії цієї зими підтримує постраждалих внаслідок війни українців та додатково виділяє допомогу у розмірі 11,8 мільйонів швейцарських франків (12,5 млн доларів). Разом з попередніми пакетами, сума зимової допомоги становлять близько 26 мільйонів швейцарських франків (майже 28 млн доларів).

Про це повідомляється на сайті уряду Швейцарії.

Дані кошти будуть спрямовані кільком неурядовим організаціям, які надають життєво важливу допомогу українцями у зимовий період

Розширення багатосторонньої взаємодії Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва (SDC) посилює свою підтримку програми гуманітарної допомоги Україні Гуманітарного фонду ООН (UHF) шляхом вливання 1,8 мільйона швейцарських франків, збільшуючи свій загальний внесок до 5,8 мільйонів швейцарських франків.

Ці кошти спрямовуються на опалення, зимовий одяг, підтримку оренди житла (у тому числі на збільшення витрат на опалення та енергію) та утеплення житла. SDC також підтримує зимову програму допомоги Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), виділивши 3 мільйони швейцарських франків.

Ця допомога спрямована, зокрема, на внутрішньо переміщених осіб та тих, хто проживає в районах, постраждалих від війни, надаючи грошову допомогу та необхідні речі для дому, такі як спальні мішки, ковдри та кухонне приладдя. SEC виділяє 10 мільйонів швейцарських франків до Фонду підтримки енергетики Європейського енергетичного співтовариства для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Додамо, що Організація об’єднаних націй звернулася до партнерів у зв’язку з корегуванням плану реагування на гуманітарні виклики, та просить виділити для України допомогу у розмірі 435 мільйонів доларів для проходження зимового періоду.

Раніше управління Верховного комісара Організації об'єднаних націй у справах біженців (УВКБ ООН) повідомляло, що виділить 123 мільйони доларів для допомоги у зимовий період внутрішньо переміщеним особами та іншим людям, які постраждали від війни.

Окрім ООН, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) також додатково спрямує 25 мільйонів доларів на підготовку потерпілих від війни українців до зими.