Швейцарія приєднується до 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень Швейцарії (EAER) приєднався до санкційних списків, ухвалених ЄС у відповідь на військову агресію Росії проти України та розширив свої санкції проти Росії.

Про це йдеться у повідомленні швейцарського уряду.

Згідно з повідомленням, серед осіб, які нещодавно потрапили під санкції, є військовослужбовці білоруських збройних сил, керівники компаній, що підтримують військовий і промисловий потенціал Росії, а також члени Центральної виборчої комісії Російської Федерації.

Також нові санкції стосуються переважно російських компаній, які працюють в оборонному секторі.

"EAER вітає рішення ЄС додати Швейцарію до списку країн-партнерів з імпорту чавуну та сталі. Різноманітні обмеження Швейцарії на імпорт чавуну та сталі еквівалентні обмеженням ЄС.

Це рішення ЄС стало ще одним підтвердженням його тісного партнерства зі Швейцарією у сфері санкцій", - йдеться в повідомленні.

12-й пакет санкцій ЄС, який був прийнятий 18 грудня також передбачає різні інші заходи, включаючи поетапну заборону на імпорт алмазів з Росії. Імпорт алмазів російського походження до Швейцарії в будь-якому разі різко скоротився після початку військової агресії Росії проти України.

Зазначається, що на даний час прямого імпорту природних або синтетичних алмазів з Росії до Швейцарії немає.

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