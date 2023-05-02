Проекты регионального развития для господдержки выберут через "Дію"

Распределение средств Государственного фонда регионального развития (ГФРР) в 2023 году будет происходить по результатам голосования граждан на портале "Дія". Это позволит распределить финансирование между регионами в соответствии с фактическим количеством населения.

Об этом сообщила заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Азархина.

Она отметила, что соответствующий законопроект 9165 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" по использованию средств государственного фонда регионального развития" Верховная Рада на днях будет рассматривать в первом чтении.

По ее словам, до введения в Украине военного положения проекты для ГФРР отбирались исключительно в соответствии с Государственной стратегией регионального развития и региональными стратегиями развития. При этом распределение объема ГФРР было привязано к численности населения в регионах и показателю валового регионального продукта в расчете на одного человека.

Поскольку из-за войны большое количество граждан выехали из своих домов, такое перераспределение больше не актуально. Следовательно, документом предложено распределить средства ГФРР (2 млрд грн.) по следующему принципу: 50% (1 млрд. гривен) – равными частями между всеми областями (за исключением Луганской) и городом Киевом; 50% (1 млрд. гривен) – дополнительно равными частями между 9 областями (Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской), требующими наибольшего внимания.

Софинансирование из местных бюджетов для проектов, реализуемых за счет ГФРР, составит не менее 10%, а для бюджетов городских территориальных общин: городов Киева и Севастополя и городов с населением более 225 тысяч человек – не менее 50 %. При этом малые города получат дополнительные баллы, что позволит их проектам на равных конкурировать с большими городами. Окончательный отбор проектов осуществляется путем открытого голосования граждан на портале "Дія" за проекты соответствующего региона по месту регистрации или месту пребывания (для ВПЛ).

По словам Азархиной, приоритетными направлениями инвестиционных программ на 2023 год должно стать строительство и ремонт объектов критической инфраструктуры (в частности, водопроводных, тепловых, электросетей); строительство и ремонт учреждений здравоохранения, центров предоставления административных услуг, центров безопасности граждан, сооружений гражданской защиты. Кроме того, в приоритете должно быть также финансирование объектов, направленных на усиление региональной и локальной экономики, например создание условий для релокации производств.

"Алгоритм будет следующим: центральные органы власти, местное самоуправление, военные администрации представляют проекты на конкурс в региональные комиссии. Комиссии оценивают проекты на онлайн платформе в соответствии с определенными критериями и представляют перечни проектов, набравших достаточное количество баллов (более 25) в Мининфраструктуру.

Комиссия Мининфраструктуры, 50% которой составляют представители Комитет по вопросам бюджета, проверяет проекты на соответствие законодательству и представляет их для открытого голосования граждан. После этого граждане, достигшие 16 лет, могут подать один голос за один проект по месту регистрации места жительства или временного пребывания. После этого будут сформированы рейтинговые списки победителей, которые Минцифра передаст в регионы, а Мининфраструктуры представляет Кабмину для утверждения предложений по распределению финансирования", - рассказала Азархина.