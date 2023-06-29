В "Дію" возвращают услугу смены места жительства: пока в качестве бета-теста

В приложении "Дія" начинается бета-тестирование обновленной услуги изменения места жительства. Об этом говорится на канале сервиса в Telegram.

Предполагается, что изменить место жительства можно будет за несколько кликов – без походов в Центры по предоставлению админуслуг и органов регистрации. В настоящее время специалисты "Дії" набирают тестировщиков, чтобы проверить новый функционал.

"Что изменилось? Сервис автоматизирован. Меняете в приложении место жительства в собственном или в жилище другого единоличного владельца – данные в реестр вносятся автоматически без вмешательства человека", – проинформировали в "Дії".

Для использования сервиса необходимо:

иметь ID-карту или загранпаспорт в "Дії";

иметь налоговый номер;

быть старше 14 лет или старше 18, если менять место жительства ребенка;

не быть военнообязанным;

чтобы право собственности на жилье было внесено в Реестр недвижимости с 2013 года.

Присоединиться к тестированию можно с помощью бота "Дії".

Напомним, возможность сменить место регистрации онлайн появилась еще в ноябре 2021 года. Тогда для обработки запроса выделяли один день.

Однако после начала полномасштабной войны доступ к услуге был закрыт.

Для внутренне перемещенных лиц услугу смены места жительства в приложении "Дія" запустили в декабре 2022 года.