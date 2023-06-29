У "Дію" повертають послугу зміни місця проживання: поки що в якості бета-тесту

У застосунку "Дія" розпочинається бета-тестування оновленої послуги зміни місця проживання. Про це йдеться на каналі сервісу в Telegram.

Передбачається, що змінити місце проживання можна буде за кілька кліків – без походів до Центрів із надання адмінпослуг та органів реєстрації. Наразі фахівці "Дії" набирають тестувальників, щоб перевірити новий функціонал.

"Що змінилося? Сервіс автоматизований. Змінюєте в застосунку місце проживання у власному або в житлі іншого одноосібного власника – дані в реєстр вносяться автоматично без втручання людини", – поінформували в "Дії".

Для користування сервісом необхідно:

мати ID-картку або закордонний паспорт у "Дії";

мати податковий номер;

бути старшим за 14 років, або старшим за 18, якщо змінювати місце проживання дитини;

не бути військовозобов’язаним;

щоб право власності на житло було внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року.

Долучитися до тестування можна за допомогою бота "Дії".

Нагадаємо, можливість змінити місце реєстрації онлайн зʼявилася ще в листопаді 2021 року. Тоді на обробку запиту виділяли один день.

Однак після початку повномасштабної війни доступ до послуги закрили.

Для внутрішньо переміщених осіб послугу зміни місця проживання в застосунку "Дія" запустили в грудні 2022 року.