Площадка системы Прозорро.Продажи The Tender интегрировал Дія.Підпис

Украинцы получили возможность проще арендовать государственное имущество для своих бизнес-проектов благодаря интеграции сервиса “Дія”. Подпись на площадке Прозорро. В частности, первая платформа, реализовавшая это новшество, The Tender, позволяет с комфортом подавать документы для участия в аукционах онлайн.

Об этом сообщили в пресс-службе "Дії".

Согласно сообщению, чтобы принять участие в аукционе и начать собственный бизнес, потенциальным арендаторам достаточно посетить сайт https://thetender.com.ua, создать заявку на участие в желаемом аукционе, предложить цену, заполнить соответствующие поля и прикрепить копии документов.

После проверки информации они смогут быстро подписать все необходимые документы, используя "Дію".

Отмечается, что возможность использования Дія.Підпису доступна именно для физических лиц и ФЛП, упрощая процедуру участия в аукционах и делая ее более доступной и прозрачной. Позже данная функция будет распространена и на юридические лица.

Как успешно пройти проверку Дія.Підпис с первого раза

Электронная подпись позволяет подписывать документы онлайн и использовать для авторизации, имея юридическую силу как у рукописной подписи. При регистрации Дія.Підпис проверяет ваше лицо на соответствие фото в документах.

Для того чтобы система срабатывала с первого раза, в "Дії" советуют выполнять следующие рекомендации:

Если на официальных фото вы без очков, избавьтесь от них и во время верификации.

Размещайте лицо в кадре так, чтобы подбородок был на уровне нижнего края экрана, а верхушка головы - верхнего, поддерживая рамку в постоянном зеленом цвете.

Найдите хорошо освещенное место, чтобы ваше лицо было ясно видно без теней.

Выбирайте простой, однотонный фон без лишних предметов, таких как картины, мебель, другие люди или ваш домашний любимец.

Держите телефон строго на уровне глаз, избегая углов снизу или сверху.

Убедитесь, что в камеру не попадает прямой свет от лампы или солнца, что может создать блики или тени.

Украинцы 20 миллиардов раз использовали электронную подпись

В 2023 году использование электронной подписи и электронной печати в Украине достигло более 20 миллиардов раз, что почти вдвое превышает показатели 2022 года, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Электронная подпись позволяет быстро и безопасно подписывать документы онлайн, от налоговых отчетов до арендных сделок, без необходимости физического присутствия, экономя при этом время и ресурсы.

Доступ к Дія.Підпис у украинцев есть с 2021 года. С его помощью можно легко удостоверять документы в приложении и портале "Дія", а также использовать его для авторизации на государственных порталах.

Он отметил, что документы с электронной подписью обладают такой же юридической силой, как и бумажные аналоги, подписанные собственноручно.

Напомним, что для предпринимателей в приложении "Дія" запустили автоматическую услугу по изменению информации о ФЛП в налоговом и едином государственном реестре. Отмечается, что в случае изменения фамилии, местонахождение, номера телефона или вида деятельности, внести изменения в ФЛП можно за два шага.