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Площадка системы Прозорро.Продажи The Tender интегрировал Дія.Підпис
Украинцы получили возможность проще арендовать государственное имущество для своих бизнес-проектов благодаря интеграции сервиса “Дія”. Подпись на площадке Прозорро. В частности, первая платформа, реализовавшая это новшество, The Tender, позволяет с комфортом подавать документы для участия в аукционах онлайн.
Об этом сообщили в пресс-службе "Дії".
Согласно сообщению, чтобы принять участие в аукционе и начать собственный бизнес, потенциальным арендаторам достаточно посетить сайт https://thetender.com.ua, создать заявку на участие в желаемом аукционе, предложить цену, заполнить соответствующие поля и прикрепить копии документов.
После проверки информации они смогут быстро подписать все необходимые документы, используя "Дію".Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Отмечается, что возможность использования Дія.Підпису доступна именно для физических лиц и ФЛП, упрощая процедуру участия в аукционах и делая ее более доступной и прозрачной. Позже данная функция будет распространена и на юридические лица.
Как успешно пройти проверку Дія.Підпис с первого раза
Электронная подпись позволяет подписывать документы онлайн и использовать для авторизации, имея юридическую силу как у рукописной подписи. При регистрации Дія.Підпис проверяет ваше лицо на соответствие фото в документах.
Для того чтобы система срабатывала с первого раза, в "Дії" советуют выполнять следующие рекомендации:
- Если на официальных фото вы без очков, избавьтесь от них и во время верификации.
- Размещайте лицо в кадре так, чтобы подбородок был на уровне нижнего края экрана, а верхушка головы - верхнего, поддерживая рамку в постоянном зеленом цвете.
- Найдите хорошо освещенное место, чтобы ваше лицо было ясно видно без теней.
- Выбирайте простой, однотонный фон без лишних предметов, таких как картины, мебель, другие люди или ваш домашний любимец.
- Держите телефон строго на уровне глаз, избегая углов снизу или сверху.
- Убедитесь, что в камеру не попадает прямой свет от лампы или солнца, что может создать блики или тени.
Украинцы 20 миллиардов раз использовали электронную подпись
В 2023 году использование электронной подписи и электронной печати в Украине достигло более 20 миллиардов раз, что почти вдвое превышает показатели 2022 года, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Электронная подпись позволяет быстро и безопасно подписывать документы онлайн, от налоговых отчетов до арендных сделок, без необходимости физического присутствия, экономя при этом время и ресурсы.
Доступ к Дія.Підпис у украинцев есть с 2021 года. С его помощью можно легко удостоверять документы в приложении и портале "Дія", а также использовать его для авторизации на государственных порталах.
Он отметил, что документы с электронной подписью обладают такой же юридической силой, как и бумажные аналоги, подписанные собственноручно.
Напомним, что для предпринимателей в приложении "Дія" запустили автоматическую услугу по изменению информации о ФЛП в налоговом и едином государственном реестре. Отмечается, что в случае изменения фамилии, местонахождение, номера телефона или вида деятельности, внести изменения в ФЛП можно за два шага.