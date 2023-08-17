Безпекові гарантії для України. Балтійські країни приєдналися до декларації G7

Латвія, Литва та Естонія одночасно приєдналися до декларації G7, яка передбачає надання Україні безпекових гарантій.

Про це 17 квітня в Twitter повідомила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Естонія разом з Литвою та Латвією приєднується до декларації G7 про підтримку України. Допомагатимемо Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на її шляху до членства в НАТО та ЄС", — написала Каллас.

Які зобов'язання взяли на себе балтійські країни

У спільній заяві очільники урядів Естонії, Латвії та Литви підтвердили, що Україна захищає євроатлантичну безпеку, засновану на правилах міжнародного порядку. Країни зобов'язалися продовжувати сприяти міжнародним зусиллям із захисту незалежності, суверенітету, безпеки, демократії та процвітання України.

"Ми твердо віримо, що лише членство в НАТО забезпечить Україні гарантії безпеки та надійний стримуючий фактор, необхідний для запобігання майбутньої агресії з боку експансіоністської Росії. Членство України в НАТО також суттєво посилить євроатлантичну безпеку та стабільність", — йдеться в заяві, де також підкреслена підтримка вступу України в ЄС.

На даному етапі Естонія, Латвія та Литва приєдналися до декларації G7 про підтримку України.

"Ми працюватимемо з Україною в цій багатосторонній структурі, щоб встановити зобов’язання та домовленості щодо безпеки, які допоможуть Україні якнайшвидше виграти цю війну, підтримають її економічну стабільність і реконструкцію, стійкість, програму реформ і просуватимуть її європейські та євроатлантичні прагнення", — підкреслено в заяві.

Уже 18 країн доєдналися до декларації G7 щодо України, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі. Перед країнами Балтії до безпекових гарантій для України приєдналася Болгарія.