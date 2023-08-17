Гарантии безопасности для Украины. Балтийские страны присоединились к декларации G7

Латвия, Литва и Эстония одновременно присоединились к декларации G7, предусматривающей предоставление Украине гарантий безопасности.

Об этом 17 апреля в Twitter сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Эстония вместе с Литвой и Латвией присоединяется к декларации G7 о поддержке Украины. Будем помогать Украине до победы. Мы будем поддерживать Украину на ее пути к членству в НАТО и ЕС", - написала Каллас.

Какие обязательства взяли на себя балтийские страны

В совместном заявлении главы правительств Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили, что Украина защищает евроатлантическую безопасность, основанную на правилах международного порядка. Страны обязались продолжать содействовать международным усилиям по защите независимости, суверенитета, безопасности, демократии и процветанию Украины.

"Мы твердо верим, что только членство в НАТО обеспечит Украине гарантии безопасности и надежный сдерживающий фактор, необходимый для предотвращения грядущей агрессии со стороны экспансионистской России. Членство Украины в НАТО также существенно усилит евроатлантическую безопасность и стабильность", — говорится в заявлении, где также подчеркнута поддержка вступления Украины в ЕС.

На данном этапе, Эстония, Латвия и Литва присоединились к декларации G7 о поддержке Украины.

"Мы будем работать с Украиной в этой многосторонней структуре, чтобы установить обязательства и договоренности по безопасности, которые помогут Украине как можно быстрее выиграть эту войну, поддержат ее экономическую стабильность и реконструкцию, устойчивость, программу реформ и будут продвигать ее европейские и евроатлантические стремления", — подчеркнуто в заявлении.

Уже 18 стран присоединились к декларации G7 об Украине, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе. Перед странами Балтии к гарантиям безопасности для Украины присоединилась Болгария.